بحثا أزمة غزة وعودة السلطة للقطاع.. الكشف عن تفاصيل اللقاء السري للسيسي ونتنياهو

رام الله - دنيا الوطن

كشفت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، الجمعة، تفاصيل جديدة حول اللقاء السري الذي جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في شهر أيار/مايو الماضي؛ لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة.





وقالت الصحيفة، إن نتنياهو سافر إلى القاهرة مع عدد قليل من المستشارين وحراس الأمن في 22 أيار/ مايو الماضي، عندما انضم إلى السيسي في مأدبة الإفطار وقت صيام رمضان، مشيرةً إلى أن ذلك حدث بعد أسبوع واحد فقط من قيام الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى القدس، وبلغت التظاهرات على طول حدود غزة ذروتها، واستشهد 62 فلسطينياً خلال التظاهرة.



وأوضحت الصحيفة، أن السيسي قال لنتنياهو إن حل الأزمة في غزة يمر عبر عودة السلطة الفلسطينية إليها، وتحمل المسؤولية للقطاع، حتى لو لم تتحقق جميع شروط رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للعودة إلى غزة.وأضافت الصحيفة، أن رسالة السيسي هي أن إسرائيل والعالم العربي والمجتمع الدولي في حاجة للضغط على الرئيس عباس للعودة إلى غزة، رغم معارضته.وفي سياقٍ متصل، تطرقت الصحيفة، إلى اجتماع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواءعباس كامل ، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء الماضي، مبينًا أنه وصل إلى إسرائيل بدعوة من مئير بن شبات، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.وحسب تقرير لصحيفة (القدس) المحلية، فإنه وفقاً لتقارير سابقة، نقلاً عن مصادر إسرائيلية فإن كامل التقى مع المسؤولين الإسرائيليين أمس الأربعاء، وتحدث عن صفقة محتملة لتبادل المعتقلين، وأطلعهم على نتائج المحادثات الأخيرة بين حماس وفتح في مصر.وبحسب تقارير إسرائيلية، فإن اللواء كامل أراد زيارة رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلا أن الأخير اعتذر؛ بسبب انشغاله بجلسة المجلس المركزي الفلسطيني.