عربي

بحثا أزمة غزة وعودة السلطة للقطاع.. الكشف عن تفاصيل اللقاء السري للسيسي ونتنياهو

بحثا أزمة غزة وعودة السلطة للقطاع.. الكشف عن تفاصيل اللقاء السري للسيسي ونتنياهو
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، الجمعة، تفاصيل جديدة حول اللقاء السري الذي جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في شهر أيار/مايو الماضي؛ لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت الصحيفة، إن نتنياهو سافر إلى القاهرة مع عدد قليل من المستشارين وحراس الأمن في 22 أيار/ مايو الماضي، عندما انضم إلى السيسي في مأدبة الإفطار وقت صيام رمضان، مشيرةً إلى أن ذلك حدث بعد أسبوع واحد فقط من قيام الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى القدس، وبلغت التظاهرات على طول حدود غزة ذروتها، واستشهد 62 فلسطينياً خلال التظاهرة.

وأوضحت الصحيفة، أن السيسي قال لنتنياهو إن حل الأزمة في غزة يمر عبر عودة السلطة الفلسطينية إليها، وتحمل المسؤولية للقطاع، حتى لو لم تتحقق جميع شروط رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للعودة إلى غزة.

وأضافت الصحيفة، أن رسالة السيسي هي أن إسرائيل والعالم العربي والمجتمع الدولي في حاجة للضغط على الرئيس عباس للعودة إلى غزة، رغم معارضته.

وفي سياقٍ متصل، تطرقت الصحيفة، إلى اجتماع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواءعباس كامل ، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء الماضي، مبينًا أنه وصل إلى إسرائيل بدعوة من مئير بن شبات، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

وحسب تقرير لصحيفة (القدس) المحلية، فإنه وفقاً لتقارير سابقة، نقلاً عن مصادر إسرائيلية فإن كامل التقى مع المسؤولين الإسرائيليين أمس الأربعاء، وتحدث عن صفقة محتملة لتبادل المعتقلين، وأطلعهم على نتائج المحادثات الأخيرة بين حماس وفتح في مصر.

وبحسب تقارير إسرائيلية، فإن اللواء كامل أراد زيارة رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلا أن الأخير اعتذر؛ بسبب انشغاله بجلسة المجلس المركزي الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

السعودية تكشف تفاصيل إحباط هجوم كبير لتنظيم الدولة في البكيرية

السعودية تكشف تفاصيل إحباط هجوم كبير لتنظيم الدولة في البكيرية

لعدة ساعات.. وفد أمني مصري يزور إسرائيل لبحث التهدئة والمصالحة الفلسطينية

لعدة ساعات.. وفد أمني مصري يزور إسرائيل لبحث التهدئة والمصالحة الفلسطينية

البرلمان العربي يوجه رسائل تحذير لثلاث دول بشأن القدس

البرلمان العربي يوجه رسائل تحذير لثلاث دول بشأن القدس

فضلوا مواساة الفتاة التي صدمته.. حقيقة ترك شاب سوري ينزف حتى الموت بلبنان

فضلوا مواساة الفتاة التي صدمته.. حقيقة ترك شاب سوري ينزف حتى الموت بلبنان

بعد دعم قطر لتركيا بمليارات.. أردوغان يشكر الشيخ تميم.. وهذا ما قاله

بعد دعم قطر لتركيا بمليارات.. أردوغان يشكر الشيخ تميم.. وهذا ما قاله

محكمة ليبية تَحكم بالإعدام على 45 شخصاً بشأن وقائع قتل في 2011

محكمة ليبية تَحكم بالإعدام على 45 شخصاً بشأن وقائع قتل في 2011

أنباء عن إنشاء واشنطن مطاراً عسكرياً شمالي سوريا

أنباء عن إنشاء واشنطن مطاراً عسكرياً شمالي سوريا

إسناد تُهم لموقوفي (خلية السلط) تصل عقوبتها للإعدام

إسناد تُهم لموقوفي (خلية السلط) تصل عقوبتها للإعدام

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال الزميل الصحفي (علي دار علي)

محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال الزميل الصحفي (علي دار علي)

زوارق الاحتلال تفتح نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيادين في بحر السودانية

زوارق الاحتلال تفتح نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيادين في بحر السودانية

قيادي فلسطيني: التهدئة مرتبطة بالتزام الاحتلال برفع الحصار وتفاهمات 2014

قيادي فلسطيني: التهدئة مرتبطة بالتزام الاحتلال برفع الحصار وتفاهمات 2014

العملات: انخفاض طفيف على سعر صرف الدولار

العملات: انخفاض طفيف على سعر صرف الدولار

الطقس: أجواء غائمة جزئياً إلى صافية حتى الإثنين المقبل

الطقس: أجواء غائمة جزئياً إلى صافية حتى الإثنين المقبل

مناشدة عاجلة إلى الرئيس محمود عباس

مناشدة عاجلة إلى الرئيس محمود عباس

جريح يناشد الوزير حسين الشيخ

جريح يناشد الوزير حسين الشيخ

ابو هولي يطالب الدول المانحة برفع سقف تبرعاتها ويثمن فتح مدارس (أونروا) بموعدها

ابو هولي يطالب الدول المانحة برفع سقف تبرعاتها ويثمن فتح مدارس (أونروا) بموعدها

منوعات

الظهور الأول لابن حلا شيحة.. وجماله يُبهر مُتابعيها

الظهور الأول لابن حلا شيحة.. وجماله يُبهر مُتابعيها

صور قديمة لدينا الشربيني تثير سخرية جمهور عمرو دياب

صور قديمة لدينا الشربيني تثير سخرية جمهور عمرو دياب

مصفف شعر الاميرة ديانا يكشف سراً غير متوقع عن سبب قُصر شعرها

مصفف شعر الاميرة ديانا يكشف سراً غير متوقع عن سبب قُصر شعرها

كاظم الساهر يتحدّث عن غيرة خطيبته للمعجبات

كاظم الساهر يتحدّث عن غيرة خطيبته للمعجبات

بعد إعلان طلاقها.. غادة عادل بجلسة تصوير مثيرة على سرير في الشاطئ

بعد إعلان طلاقها.. غادة عادل بجلسة تصوير مثيرة على سرير في الشاطئ

نجمة سورية لإليسا: &#34;الله لا يردك&#34;

نجمة سورية لإليسا: "الله لا يردك"

وفاة رفيف الياسري في ظروف غامضة

وفاة رفيف الياسري في ظروف غامضة

بعد انفصالهما.. &#34;جوني ديب&#34; يكشف فعلاً غير لائق لطليقته في فراش الزوجية

بعد انفصالهما.. "جوني ديب" يكشف فعلاً غير لائق لطليقته في فراش الزوجية

أغنية من 3 كلمات فقط تتصدر أعلى &#34;تريند&#34; في مصر.. ومدة الكليب 4 دقائق

أغنية من 3 كلمات فقط تتصدر أعلى "تريند" في مصر.. ومدة الكليب 4 دقائق

السعودية دينا الشهابي.. ملامحها الهادئة وجمالها الساحر تذكرتها إلى هوليوود

السعودية دينا الشهابي.. ملامحها الهادئة وجمالها الساحر تذكرتها إلى هوليوود

عربي

السعودية تكشف تفاصيل إحباط هجوم كبير لتنظيم الدولة في البكيرية

السعودية تكشف تفاصيل إحباط هجوم كبير لتنظيم الدولة في البكيرية

لعدة ساعات.. وفد أمني مصري يزور إسرائيل لبحث التهدئة والمصالحة الفلسطينية

لعدة ساعات.. وفد أمني مصري يزور إسرائيل لبحث التهدئة والمصالحة الفلسطينية

البرلمان العربي يوجه رسائل تحذير لثلاث دول بشأن القدس

البرلمان العربي يوجه رسائل تحذير لثلاث دول بشأن القدس

فضلوا مواساة الفتاة التي صدمته.. حقيقة ترك شاب سوري ينزف حتى الموت بلبنان

فضلوا مواساة الفتاة التي صدمته.. حقيقة ترك شاب سوري ينزف حتى الموت بلبنان