زوارق الاحتلال تفتح نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيادين في بحر السودانية
رام الله - دنيا الوطن
فتحت زوارق الاحتلال الحربية، صباح الجمعة، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين في بحر السودانية شمال غرب قطاع غزة دون أن يبلغ عن إصابات.
وحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، فإن الصيادين اضطروا الى تغيير موقع عملهم حفاظا على سلامتهم.
فتحت زوارق الاحتلال الحربية، صباح الجمعة، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين في بحر السودانية شمال غرب قطاع غزة دون أن يبلغ عن إصابات.
وحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، فإن الصيادين اضطروا الى تغيير موقع عملهم حفاظا على سلامتهم.
التعليقات