زوارق الاحتلال تفتح نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيادين في بحر السودانية

رام الله - دنيا الوطنفتحت زوارق الاحتلال الحربية، صباح الجمعة، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين في بحر السودانية شمال غرب قطاع غزة دون أن يبلغ عن إصابات.وحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، فإن الصيادين اضطروا الى تغيير موقع عملهم حفاظا على سلامتهم.