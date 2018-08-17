(فتح) تضع شرطاً لقبول التهدئة بين الفصائل وإسرائيل.. فما هو؟

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، إن حركته لا تقبل بأي تهدئة بين الفلسطينيين وإسرائيل دون مشاركة وفد يمثل منظمة التحرير الفلسطينية وبتكليف من الرئيس محمود عباس.







يذكر أن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تتواجد حالياً في القاهرة لبحث التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي في القطاع وفق تفاهمات 2014.







وحسب التقارير الإعلامية، فإن خلافاً نشب بين الفصائل وحركة فتح حول رئاسة وفد التهدئة، حيث قالت عدد من الفصائل إن فتح تصر على رئاسة الوفد في حين رفضت الفصائل وعلى رأس حماس ذلك المقترح.



وأضاف الأحمد، وفق ما أوردت (بي بي سي)، أن اتفاق التهدئة الحالي الذي تم الاتفاق عليه تم بجهد قطري وأممي ممثل في المبعوث الدولي للأمم المتحدة نيكولاي ملايدينوف.