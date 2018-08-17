الفلسطينيون يستعدون لجمعة (ثوار من أجل القدس والأقصى)

رام الله - دنيا الوطن

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة، لجمعة (ثوار من أجل القدس والأقصى)، والتي تأتي ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار التي تنظم منذ نهاية آذار/مارس الماضي على الحدود الشرقية للقطاع.





وطالبت الهيئة المواطنين بالتوجه إلى مخيمات العودة شرق قطاع غزة، مؤكدة على سلمية المسيرة وجماهيريتها وعلى استمرارها حتى تحقق أهدافها التي انطلقت من أجلها وهي حماية حقنا في العودة إلى فلسطين وكسر الحصار الظالم عن غزة ورفضا لصفقة القرن الأمريكية.





ودعت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرات العودة وكسر الحصار سكان القطاع للمشاركة الواسعة في جمعة "جمعة ثوار من أجل القدس والأقصى".