الطقس: أجواء غائمة جزئياً إلى صافية حتى الإثنين المقبل

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينيةK أن يكون الجو اليوم الجمعة غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.وهذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً الى صافية ولطيفة في معظم المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.كما تنبأت بأن يكون الجو يوم غد السبت غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.كما يكون الجو الأحد المقبل غائماً جزئياً الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.ويوم الإثنين المقبل يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.