مناشدة عاجلة إلى الرئيس محمود عباس















رام الله - دنيا الوطنانا المواطن عبدالله عدنان طومان من غزه، اناشد أصحاب الضمائر الحية والقلوب الرحيمة وأهل الخير، إنقاذ طفلي الصغير.لدى طفل رضيع مريض اسمه حمزة عبد الله طومان، يبلغ من العمر شهرين، وكان يرقد في العناية المكثفة بمستشفى تل هشومير وتم تحويله الي غزة في مستشفي الرنتيسي بسبب عدم توفر تغطية السلطة للعلاج يحمل رقم هوية: 440628360، هو بحاجة ماسةجداً الى علاج ثمنه باهض جداً، لا استطيع دفع ثمنه، والسلطة الفلسطينية تقول ان هذا النوع الدواء ليس لديه تغطية ماليه من قبل دائرة العلاج بالخارج، علماً أنه قد توفى لي طفلين من قبل، بسب هذا المرض.فإني استعين بالله تعالى أولا، واتوجه الى أهل الخير وذوي المروءة وأصحاب القلوب الخيرة والأيادي البيضاء، ان تغيثوني مما ابتليت فيه، وان تمدوا يدا العون والمساعدة لإنقاذ رضيعٍ مريض بحاجة ماسة جداً لدواء لا استطيع توفيره له، وحياته مرتبطة بتوفر هذا العلاج.وقد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: "مَنْ فَرَّجَ عَنْ أَخِيهِ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فِي الدُّنْيَا سَتَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ"..للاستفسار جوال الأب: 0599708114