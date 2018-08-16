والدة مريض تناشد الوزير حسين الشيخ بمرافقة طفلها لعلاجه في مستشفى المقاصد

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رام الله - دنيا الوطنناشدت والدة الطفل وليد سمير حسين من مخيم البريج وسط قطاع غزة وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ بالتدخل لدى الجانب الإسرائيلي للسماح بمرافقه طفلها في سفره لتكملة العلاج في مستشفى المقاصد بعد حصوله على تحويلة من وزارة الصحة.وقالت والدة الطفل حسين ان طفلها والذي لا يزيد عمره عن عام يعاني من تضخم في الكبد والطحال وأن وضعه خطير وفي غرفة العناية المكثفة في مستشفى الدرة بغزة.وقالت" ان طفلي يصارع الموت في مستشفى الدرة و في حالة عدم تحويله فورا إلى مستشفى المقاصد بعد نصيحة الأطباء لها سيفارق الحياة.وبنوع من الألم تساءلت ما ذنب هذا الطفل أن يمنع الاحتلال من مرافقة والدته التي تكفله وترضعه ؟وأشارت إلى أنه لا يوجد لها بنات كبار او اخوات لمرافقته في ظل مرض والده.وتمنت والدة الطفل وليد ان يستجيب الوزير حسين الشيخ لما يعرف عنه من انسانية والوقوف إلى جانب أسر المرضى.وختمت قائلة: يا سيادة الوزير طفلي يموت كل لحظة فلا تحرمني منه ؟