جريح يناشد الوزير حسين الشيخ
رام الله - دنيا الوطن - اروى صلاح
ناشد الجريح محمد عوني عبد العزيز عويضة البالغ 27 عاما من مخيم البريج وسط قطاع غزه حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية بالتدخل للضغط على الجانب الاسرائيلي للسماح بمروره للعلاج إلى مستشفى المقاصد بالقدس او المستشفيات في المحافظات الشمالية.
وكان الجريح عويضة قد تعرض الي طلق ناري متفجر من قبل قوات الاحتلال في القدم الايسر خلال مسيرات العودة شرق مخيم البريج أدت الى تفتت في العظام وأنه اجري له عدة عمليات جراحية احدثت له قصر في القدم.
وكانت دائرة العلاج بالخارج قد أعطت تحويلة للجريح في مستشفيات الضفة وتم تقديم التصريح الجانب الاسرائيلي ورفض مرتين.
للتواصل مع الجريح/0595502546
ناشد الجريح محمد عوني عبد العزيز عويضة البالغ 27 عاما من مخيم البريج وسط قطاع غزه حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية بالتدخل للضغط على الجانب الاسرائيلي للسماح بمروره للعلاج إلى مستشفى المقاصد بالقدس او المستشفيات في المحافظات الشمالية.
وكان الجريح عويضة قد تعرض الي طلق ناري متفجر من قبل قوات الاحتلال في القدم الايسر خلال مسيرات العودة شرق مخيم البريج أدت الى تفتت في العظام وأنه اجري له عدة عمليات جراحية احدثت له قصر في القدم.
وكانت دائرة العلاج بالخارج قد أعطت تحويلة للجريح في مستشفيات الضفة وتم تقديم التصريح الجانب الاسرائيلي ورفض مرتين.
للتواصل مع الجريح/0595502546
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