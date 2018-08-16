جريح يناشد الوزير حسين الشيخ



للتواصل مع الجريح/0595502546



للتواصل مع الجريح/0595502546

رام الله - دنيا الوطن - اروى صلاحناشد الجريح محمد عوني عبد العزيز عويضة البالغ 27 عاما من مخيم البريج وسط قطاع غزه حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية بالتدخل للضغط على الجانب الاسرائيلي للسماح بمروره للعلاج إلى مستشفى المقاصد بالقدس او المستشفيات في المحافظات الشمالية.وكان الجريح عويضة قد تعرض الي طلق ناري متفجر من قبل قوات الاحتلال في القدم الايسر خلال مسيرات العودة شرق مخيم البريج أدت الى تفتت في العظام وأنه اجري له عدة عمليات جراحية احدثت له قصر في القدم.وكانت دائرة العلاج بالخارج قد أعطت تحويلة للجريح في مستشفيات الضفة وتم تقديم التصريح الجانب الاسرائيلي ورفض مرتين.