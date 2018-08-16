شؤون فلسطينية

ابو هولي يطالب الدول المانحة برفع سقف تبرعاتها ويثمن فتح مدارس (أونروا) بموعدها

ابو هولي يطالب الدول المانحة برفع سقف تبرعاتها ويثمن فتح مدارس (أونروا) بموعدها
رام الله - دنيا الوطن
ثمن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد ابو هولي قرار المفوض العام للأونروا بفتح مدارسها في موعدها الذي أعلنه اليوم في الاجتماع الطاريء للجنة الاستشارية معربا عن تقديره لكافة الجهود في مواجهة الأزمة المالية التي تواجهها الاونروا منذ مطلع العام الجاري نتيجة حجب الولايات المتحدة الأمريكية 300 مليون دولار من مساهمتها المقررة مسبقا لهذا العام.

واكد د.ابو هولي في بيان صحفي صادر عنه اليوم على دعم الرئاسة الفلسطينية للأونروا وقرارها تشكيل خلية أزمة من أعضاء اللجنة التنفيذية برئاسته والدعم المتجدد للرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي شدد عليه في اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني التي انطلقت أمس في رام الله.

وطالب د. ابو هولي الدول المانحة والممولة برفع سقف تبرعاتها او التبرع بتمويل اضافي يساعد وكالة الغوث في تغطية العجز المالية في ميزانيتها العامة لضمان استمرارية عملها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302 .

وبتوجيه من د. ابو هولي شارك وفد من دائرة شؤون اللاجئين ضم كل من احمد حنون وفضل المهلوس في الاجتماع الطاريء للجنة الاستشارية اليوم الخميس حيث نقل الوفد تحياته للوفود المشاركة من الدول المضيفة والمانحة وتمنياته بنجاح اعمال الاجتماع والاهتمام الكبير للقيادة الفلسطينية بدعم الاونروا في مواجهة ازمتها هذا العام وضمان عدم تكرارها مستقبلا من خلال توفير تمويل كاف ومستدام ويمكن التنبؤ به.

وقد عبر الوفد عن تقديره للجهود المشتركة التي بذلتها الدول المضيفة والمانحة وإدارة الاونروا في مواجهة الآثار الكارثية لقرار الإدارة الامريكية واعرب عن تقديره لرئاسة تركيا للجنة الاستشارية متمنيا ان يثمر دورها المتوقع في تعزيز الشراكة وإخراج الاونروا من ازمتها الخانقة.

وجدد الوفد تقديره لقرار المفوض العام الشجاع بفتح المدارس في موعدها وحرصه الشديد على مواصلة العمل وفق التفويض الدولي حيث بعث هذا القرار رسالة أمل لملايين اللاجئين الفلسطينيين ودافعا لشركاء الاونروا وداعميها الى مضاعفة الجهود لتمكين الاونروا من مواصلة خدماتها والتراجع عن القرارات التي مست بعض خدماتها وعامليها والعمل بتفويضها دعما للامن والاستقرار الإقليمي والدولي.

ومن جهته اعرب مدير عام الهيئة العامة للاجئين العرب من دمشق علي مصطفى عن شكره لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية على مساهمتها الى جانب الدولة السورية والاونروا في جهود إعادة إعمار مخيم اليرموك المنكوب.

أخبار ذات صلة

مناشدة عاجلة إلى الرئيس محمود عباس

مناشدة عاجلة إلى الرئيس محمود عباس

والدة مريض تناشد الوزير حسين الشيخ بمرافقة طفلها لعلاجه في مستشفى المقاصد

والدة مريض تناشد الوزير حسين الشيخ بمرافقة طفلها لعلاجه في مستشفى المقاصد

جريح يناشد الوزير حسين الشيخ

جريح يناشد الوزير حسين الشيخ

وفد الديمقراطية يصل القاهرة للتباحث مع القيادة المصرية والمشاركة في الحوارات الوطنية

وفد الديمقراطية يصل القاهرة للتباحث مع القيادة المصرية والمشاركة في الحوارات الوطنية

فيديو..البطش: اجتماعات الفصائل بالقاهرة ستستمر حتى السبت والأحد المقبلين

فيديو..البطش: اجتماعات الفصائل بالقاهرة ستستمر حتى السبت والأحد المقبلين

مجدلاني: المجلس المركزي مُطالب بالتصدي للمخططات التي تتنكر لحقوق شعبنا

مجدلاني: المجلس المركزي مُطالب بالتصدي للمخططات التي تتنكر لحقوق شعبنا

وزير الاتصالات الفلسطينية يلتقي بنظيره الروسي لتطوير العلاقات الثنائية

وزير الاتصالات الفلسطينية يلتقي بنظيره الروسي لتطوير العلاقات الثنائية

جوال تطلق حملة (عشرة شيكل علينا والشيكل عليك)

جوال تطلق حملة (عشرة شيكل علينا والشيكل عليك)

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

مناشدة عاجلة إلى الرئيس محمود عباس

مناشدة عاجلة إلى الرئيس محمود عباس

جريح يناشد الوزير حسين الشيخ

جريح يناشد الوزير حسين الشيخ

ابو هولي يطالب الدول المانحة برفع سقف تبرعاتها ويثمن فتح مدارس (أونروا) بموعدها

ابو هولي يطالب الدول المانحة برفع سقف تبرعاتها ويثمن فتح مدارس (أونروا) بموعدها

وفد الديمقراطية يصل القاهرة للتباحث مع القيادة المصرية والمشاركة في الحوارات الوطنية

وفد الديمقراطية يصل القاهرة للتباحث مع القيادة المصرية والمشاركة في الحوارات الوطنية

وزير الاتصالات الفلسطينية يلتقي بنظيره الروسي لتطوير العلاقات الثنائية

وزير الاتصالات الفلسطينية يلتقي بنظيره الروسي لتطوير العلاقات الثنائية

وزير الصحة يجتمع بلجنة بحث البروتوكول الوطني لزراعة الكبد

وزير الصحة يجتمع بلجنة بحث البروتوكول الوطني لزراعة الكبد

الاعلام الإسرائيلي: أسرى سجن (جلبوع) يضرمون النار في الفرشات ويصيبون حارسيْن

الاعلام الإسرائيلي: أسرى سجن (جلبوع) يضرمون النار في الفرشات ويصيبون حارسيْن

بينت: التسهيلات المقدمة لقطاع غزة سيسمح لحماس بالاسراع في إنتاج الصواريخ

بينت: التسهيلات المقدمة لقطاع غزة سيسمح لحماس بالاسراع في إنتاج الصواريخ

منوعات

بعد انفصالهما.. &#34;جوني ديب&#34; يكشف فعلاً غير لائق لطليقته في فراش الزوجية

بعد انفصالهما.. "جوني ديب" يكشف فعلاً غير لائق لطليقته في فراش الزوجية

أغنية من 3 كلمات فقط تتصدر أعلى &#34;تريند&#34; في مصر.. ومدة الكليب 4 دقائق

أغنية من 3 كلمات فقط تتصدر أعلى "تريند" في مصر.. ومدة الكليب 4 دقائق

السعودية دينا الشهابي.. ملامحها الهادئة وجمالها الساحر تذكرتها إلى هوليوود

السعودية دينا الشهابي.. ملامحها الهادئة وجمالها الساحر تذكرتها إلى هوليوود

بأنوثة طاغية.. هيفاء وهبي من مغطس الاستحمام: &#34;حواء ألذ البلاء لأدم&#34;

بأنوثة طاغية.. هيفاء وهبي من مغطس الاستحمام: "حواء ألذ البلاء لأدم"

صور: حقائب كايلي جينر تُساوي مليون دولار.. شاهديها

صور: حقائب كايلي جينر تُساوي مليون دولار.. شاهديها

(+12) هؤلاء ممنوعين من دخول أفلام منة شلببي وأحمد الفيشاوي

(+12) هؤلاء ممنوعين من دخول أفلام منة شلببي وأحمد الفيشاوي

مفاجأة: نجمة سورية تخفي حملها من فنان مصري ستة أشهر .. فمن هي؟

مفاجأة: نجمة سورية تخفي حملها من فنان مصري ستة أشهر .. فمن هي؟

عبير صبري تبدأ تعلم أشهر أكلة فلسطينية من أجل زوجها.. وتكشف كواليس أول لقاء

عبير صبري تبدأ تعلم أشهر أكلة فلسطينية من أجل زوجها.. وتكشف كواليس أول لقاء

بعد خلع الحجاب.. حلا شيحا تحصل على &#34;لوك&#34; جديد

بعد خلع الحجاب.. حلا شيحا تحصل على "لوك" جديد

شاهد حفل خطوبة هنا الزاهد وأحمد فهمي.. ورومانسيتهما في الرقص على أغنية &#34;شو حلو&#34;

شاهد حفل خطوبة هنا الزاهد وأحمد فهمي.. ورومانسيتهما في الرقص على أغنية "شو حلو"

عربي

السعودية تكشف تفاصيل إحباط هجوم كبير لتنظيم الدولة في البكيرية

السعودية تكشف تفاصيل إحباط هجوم كبير لتنظيم الدولة في البكيرية

لعدة ساعات.. وفد أمني مصري يزور إسرائيل لبحث التهدئة والمصالحة الفلسطينية

لعدة ساعات.. وفد أمني مصري يزور إسرائيل لبحث التهدئة والمصالحة الفلسطينية

البرلمان العربي يوجه رسائل تحذير لثلاث دول بشأن القدس

البرلمان العربي يوجه رسائل تحذير لثلاث دول بشأن القدس

فضلوا مواساة الفتاة التي صدمته.. حقيقة ترك شاب سوري ينزف حتى الموت بلبنان

فضلوا مواساة الفتاة التي صدمته.. حقيقة ترك شاب سوري ينزف حتى الموت بلبنان