شؤون فلسطينية

وفد الديمقراطية يصل القاهرة للتباحث مع القيادة المصرية والمشاركة في الحوارات الوطنية

وفد الديمقراطية يصل القاهرة للتباحث مع القيادة المصرية والمشاركة في الحوارات الوطنية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً، قالت فيه، أن وفدها القيادي قد وصل إلى القاهرة بدعوة رسمية من القيادة الرسمية المصرية.

وقالت الجبهة، إن الوفد تشكل من المناطق المحتلة والخارج، ويضم فهد سليمان نائب الأمين العام رئيساً، وكلا من صالح ناصر (أبو ناصر) وخالد عطا، عضوي المكتب السياسي للجبهة.

وأضافت الجبهة، إن الوفد سيجري مشاورات مع القيادة المصرية، كما سيشارك في الحوارات الوطنية الفلسطينية التي تحتضنها العاصمة المصرية، لمناقشة القضايا العامة في قطاع غزة، وبشكل خاص قضايا التهدئة، وانهاء الانقسام، ورفع الحصار والإجراءات الظالمة عن القطاع.

ونقلت الجبهة عن رئيس الوفد فهد سليمان قوله، إن الحل الوحيد لإنهاء الانقسام هو في تطبيق تفاهمات أيار/ مايو 2013 التي قضت بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتشكيل مجلس وطني جديد، قوامه 350 عضواً (150 من الداخل + 200 من الخارج) بموجب نظام التمثيل النسبي الكامل، بعقد دورة توحيدية في مكان يتم التوافق عليه بين الجميع، إلى جانب انتخابات شاملة لاختيار مجلس تشريعي جديد ورئيس جديد للسلطة الفلسطينية. 

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