فيديو..البطش: اجتماعات الفصائل بالقاهرة ستستمر حتى السبت والأحد المقبلين





وأضاف: "إن ما نحنُ بِصدده اليوم هو التهدئة بِاعتبار أننا نَسعى إلى تَثبيت وقف إطلاق النار، الذي تمَّ في العام 2014 وتطويره بما يَضمن كسر الحصار عن قطاع غزة، وما يَضمن إنهاء مُعاناة أبناء الشعب الفلسطيني، التي زادت عن حدها في الأيام الأخيرة"، بحسب ما جاء على قناة (الغد) الاخبارية.



وأوضح البطش، أنَّ الجانب المصري أبلغ أنه يسعى إلى توأمة المسارين وإلى أن يكون هناك ملف تزامن بين المصالحة والتهدئة، ونحن في حركة الجهاد الإسلامي نرحب بإنهاء الانقسام، وداعمين لجهود مصر في إنهاء الانقسام لكن ننتظر قدوم

أعضاء حركة فتح حتى نتطلع بالضبط على نهاية الموقف، ونأمل أنْ تنجح مصر في رأب الصدع الفلسطيني أولاً ثم الوصول إلى تهدئة حقيقية تُلبي مطالب الشعب الفلسطيني فيما يتعلق بكسر الحصار، لأن الهدف الأول لدينا هو كسر الحصار.







وأوضح البطش، أنَّ الجانب المصري أبلغ أنه يسعى إلى توأمة المسارين وإلى أن يكون هناك ملف تزامن بين المصالحة والتهدئة، ونحن في حركة الجهاد الإسلامي نرحب بإنهاء الانقسام، وداعمين لجهود مصر في إنهاء الانقسام لكن ننتظر قدومأعضاء حركة فتح حتى نتطلع بالضبط على نهاية الموقف، ونأمل أنْ تنجح مصر في رأب الصدع الفلسطيني أولاً ثم الوصول إلى تهدئة حقيقية تُلبي مطالب الشعب الفلسطيني فيما يتعلق بكسر الحصار، لأن الهدف الأول لدينا هو كسر الحصار.

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش: :"إنَّ هناك مشاورات مع الجانب المصري وستسمر حتى يومي السبت والأحد القادمين، بهدف الوصول إلى تثبيت التهدئة والوصول إلى إنهاء الحصار عن قطاع غزة، وسنتمسك بحقنا في الرد على أي جريمة ترتكبها إسرائيل مهما كلف الثمن".