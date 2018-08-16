شؤون فلسطينية

وزير الاتصالات الفلسطينية يلتقي بنظيره الروسي لتطوير العلاقات الثنائية

وزير الاتصالات الفلسطينية يلتقي بنظيره الروسي لتطوير العلاقات الثنائية
رام الله - دنيا الوطن
‫أجرى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علام موسى، وبمشاركة سفير دولة فلسطين لدى روسيا الإتحادية عبد الحفيظ نوفل، مباحثات موسعة مع نظيره الروسي قسطنطين نوسكوف، في مقر الوزارة في العاصمة الروسية موسكو، تناولت مراجعة ملف العلاقات الثنائية ، بما فيها تطوير مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، وبحث واستكمال وتطوير أشكال التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين دولة فلسطين وجمهورية روسيا الإتحادية، انطلاقاً من رؤيا وتوجيهات سيادة الرئيس الفلسطيني محمودعباس، وحرص القيادة السياسية في كل من دولة فلسطين وروسيا الاتحادية على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح الشعبين والبلدين الصديقين.‬

‎‫وقد أطلع الجانب الفلسطيني الشريك الروسي على مجمل تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، والمعوقات الناجمة عن واقع الإحتلال، وقدم عرضاً موسعاً عن تطور الحياة الإقتصادية وقطاعاتها المختلفة ، خاصة في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومساهمة قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجدية في تطوير الجوانب المختلفة في بنى دولة فلسطين التي تشهد ابداعاً و تطوراً خلاقاً باعتراف مجمل الدول والمؤسسات الدولية المتخصصة، ومن ضمنها الروسية. ‬

‎‫وبدوره، قدم وزير الاتصالات الروسي نوسكوف عرضاً موسعاً للقطاعات الروسية في حقلي الاتصالات والتكنولوجيا، وأبدى استعداد بلاده الأكيد للتعاون مع الشريك الفلسطيني، بما في ذلك في مجال الخدمات البريدية والتجارة الالكترونية والحكومة الالكترونية وسواها، انطلاقاً من موقف القيادة الروسية المبدئي والثابت في دعم الشعب الفلسطيني وقيادته حتى تجسيد تطلعاته المشروعة. ‬

‎‫وإضافة إلى ذلك التقى الوفد الفلسطيني مع رؤساء وممثلي الشركات الروسية المتخصصة في مجال البرمجيات والحكومة الالكترونية وغيرها من القطاعات في سبيل تعزيز أشكال التعاون والشراكة الثنائية ، بما في ذلك في حقل الاستثمار. ‬

‎‫وقد أشاد الوزير علام بأهمية هذه المباحثات التي وصفها بالإيجابية والمثمرة والتي اتسمت بروح من التنسيق والتعاون المشترك مع نظيره الروسي، وأعرب عن ثقته في الوصول إلى الأهداف المشتركة التي تسعى إليها كل من دولة فلسطين وروسيا الإتحادية لتحقيق المزيد من التعاون والنجاحات في تنفيذ الاتفاقات وإيجاد أشكال جديدة من الشراكة المثمرة. 

وأشار الوزير علام الذي يزور روسيا على رأس وفد فلسطيني، يضم كلاً من مدير عام الاتصالات فلوريد الزربة ومدير عام المعلومات جميل الزغارنة، بدعوة رسمية من وزارة الاتصالات الروسية إلى أنه قدم دعوة لنظيره الروسي لزيارة دولة فلسطين، وكذلك لشركات روسية تنوي التعاون والاستثمار في مجال الاتصالات والتكنولوجيا في دولة فلسطين. ‬

‎‫من جانبه أكد السفير نوفل أن زيارة وزير الإتصالات تندرج في سياق استكمال أعمال اللجنة الحكومية الفلسطينية الروسية المشتركة، والتي ستعقد اجتماعاتها المنتظرة في فلسطين في غضون الشهرين المقبلين، بهدف تكريس وتطوير كافة أشكال التعاون الثنائي وعلى كافة الأصعدة، واطلاقها إلى مدارات جديدة من الشراكة. 

كما أكد السفير نوفل على أن الفترة القادمة ستشهد مرحلة جديدة من أشكال التعاون المثمر والشراكة الخلاقة بين دولة فلسطين وروسيا الاتحادية ، بما في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تشكل قطاعاً واعداً ومتميزاً في دولة فلسطين.‬


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