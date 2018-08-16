شؤون فلسطينية

جوال تطلق حملة (عشرة شيكل علينا والشيكل عليك)

جوال تطلق حملة (عشرة شيكل علينا والشيكل عليك)
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت شركة جوال، حملة لمشتركيها في قطاع غزة بعنوان (عشرة شيكل علينا والشيكل عليك)، وهي عبارة عن مكالمات ورسائل انترنت بالمجان مقال كل شيكل يتم استهلاكه على الهاتف المحمول "جوال".

وتتضمن الحملة، الحصول على قيمة 10 شواكل مجانية عند استهلاك شيكل واحد فقط غير شامل الضريبة، باتجاه جوال ومن الرصيد الأساسي.

كما يمكن استخدام الرصيد المجاني للمكالمات والرسائل باتجاه جوال وكذلك للانترنت، بالاضافة إلى أنه سيتم احتساب الرسوم اليومية لبرنامج (كل الناس) في حال تم استهلاكها من الرصيد الأساسي.

ولمشتركي حملتي (ما تحتار بنص صيكل حزمتك اختار)، و(لما الكل مع جوال نص شيكل بريح البال)، يجب الغاء الاشتراك للاستفادة من الحملة الجديدة.

وبينت الشركة أن صلاحية الرصيد المجاني حتى الساعة 11.59 مساء، لافتة غلى أن سعر دقيقة الاتصال والرسالة والميجابايت داخل الرصيد المجاني 15 أغورة.

هذا ويمكن الاستفادة  من الرصيد المجاني مرة واحدة خلال اليوم
الرصيد المجاني لا يمكن استخدامه لتحويل الرصيد أو المكالمات الجماعية.

ولمشتركي الجنيه سيتمعون بضعف الباقة الخاصة عند التجديد بالموعد.

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