وزير الصحة يجتمع بلجنة بحث البروتوكول الوطني لزراعة الكبد

رام الله - دنيا الوطناجتمع وزير الصحة د.جواد عواد، اليوم، بلجنة بحث البروتوكول الوطني لتحويل حالات زراعة الكبد.وناقش الإجتماع الذي حضره أطباء ذوو خبرة عالية في مجالة زراعة الكبد من مختلف المشافي، سير العمل في تحديد أهداف البروتوكول، حيث قرر الوزير إصدار مرسومٍ لتشكيل لجنة وطنية لزراعة الكبد في فلسطين.وقال الوزير إن توطين زراعة الكبد في فلسطين يحظى بدعم كبير من قبل الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. رامي الحمد لله، من خلال توفير البنية التحتية والكوادر البشرية باستقطابها من الخارج وابتعاث أطباء فلسطينيين للتخصص في هذا المجال.وأشار الوزير إلى أن سياسة الوزارة تعمل على توزيع الخدمات الصحيّة في كافة المشافي، والتركيز على المشافي غير المكتظة، حتى يأخذ كافة المرضى حقهم في العلاج في الوقت المناسب.ويعتبر توطين العلاج في أعلى سُلم أولويات الوزارة، بهدف توفير كافة أنواعه داخل مشافي الوطن، وتخفيف العبء المادي والنفسي والجسدي على المرضى.وحضر الإجتماع كلُّ من وكيل وزارة الصحة د. أسعد رملاوي، ومدير عام دائرة شراء الخدمة د. أميرة الهندي، ورئيس وحدة الجهاز الهضمي والكبد في مجمع فلسطين الطبي د. حسام النادي، وأخصائي أمراض الكبد د. رفعت الصفدي وأخصائي جراحة الأعضاء د. عبد خلايلة وأخصائي الجهاز الهضمي للأطفال د. معتز سلطان، وأخصائيو الجهاز الهضمي د. وليد سويدان والدكتور قصي عبده والدكتور عبد الرحمن عودة وأخصائي جراحة القنوات المرارية د. خالد دمياطي، والدكتور جهاد مشعل وريم مقدادي من مؤسسة انتراهيلث.