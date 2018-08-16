فيديو: مقتل مستوطِنة بعملية دهس قرب مستوطنة (حفات جلعاد) بنابلس وفرار المنفذ





بدورها، أكدت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أن المستوطِنة التي تبلغ من العمر 30 عاما، أصيبت بجروح خطيرة، حيث وصفت حالتها بالميؤوس منها، إلى أن تم الاعلان عن مقتلها.





وأشارت الصحيفة ذاتها، إلى أن المنفذ لاذ بالفرار من المكان، فيما عثرت القوات الاسرائيلية على السيارة التي استخدمت لتنفيذ العملية، ولكنها لم تعثر على أحد بداخلها.





من جانبه، أفاد موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي، أن الجيش أغلق مدخل قرية بيتا التي تقع بالقرب من موقع عملية الدهس؛ بحثا عن المنفذ.









رام الله - دنيا الوطنلقيت مستوطِنة إسرائيلية، مصرعها، في عملية دهس وقعت مساء اليوم الخميس، عند مستوطنة (حفات جلعاد) بالقرب من مدينة نابلس، فيما لاذ المنفذ بالفرار، بحسب ما أعلنه موقع (0404) الإسرائيلي.