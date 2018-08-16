الإعلام الاسرائيلي: ليبرمان التقى بالعمادي سراً في قبرص.. وهذا ما تم مناقشته

رام الله - دنيا الوطنأعلنت القناة 14 الإسرائيلية، أن أفيغدور ليبرمان وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي، التقى سراً بالسفير القطري في الأراضي الفلسطينية محمد العمادي في مطار نيقوسيا بقبرص، يوم 22 حزيران/يونيو.وبحسب القناة ذاتها، فقد ناقش ليبرمان مع العمادي، الوضع في قطاع غزة، ومحاولات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وقد قدم الأخير عدة مقترحات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.وكان جاريد كوشنير صهر الرئيس الامريكي دونالد ترامب، والمبعوث الامريكي لعملية السلام جسون غريبنلات، قد زارا العاصمة القطرية الدوحة، في أوائل شهر حزيران/يونيو، وطلبا من القطريين المساعدة في إعادة بناء البنية التحتية في غزة.هذا وزار نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، الدوحة قبل اسبوعين، وطلب من القطريين المساعدة ماليا، حيث وافقت قطر على تخصيص 350 مليون دولار أخرى لتعزيز المشاريع الإنسانية في غزة، وشراء الوقود لمحطة توليد الكهرباء في غزة، ودفع الرواتب للموظفين الحكوميين في غزة، بحسب القناة.