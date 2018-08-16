الاعلام الإسرائيلي: أسرى سجن (جلبوع) يضرمون النار في الفرشات ويصيبون حارسيْن





جاء ذلك، بعد عملية تفتيش أجرتها مصلحة السجون الاسرائيلية في زنازين أسرى حركة حماس في سجن جلبوع.





وعلى أثر ذلك، قررت مصلحة السجون اغلاق الجناح الذي وقع فيه الحريق، وتم إجلاء جميع السجناء منه.











رام الله - دنيا الوطنأضرم مجموعة من الاسرى الفلسطينيين في سجن جلبوع، مساء اليوم الخميس، النار في الفرشات، ما تسبب باندلاع حريق داخل السجن، أسفر عنه اصابة حارسين اسرائيليين بجروح طفيفة نتيجة استنشاق الدخان، بحسب ما جاء على موقع (كان) الإسرائيلي.