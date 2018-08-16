شؤون فلسطينية

بينت: التسهيلات المقدمة لقطاع غزة سيسمح لحماس بالاسراع في إنتاج الصواريخ

بينت: التسهيلات المقدمة لقطاع غزة سيسمح لحماس بالاسراع في إنتاج الصواريخ
رام الله - دنيا الوطن
جدد نيفتالي بينت وزير التعليم الاسرائيلي، مهاجمته لأفيغدور ليبرمان وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي، حول التسهيلات التي قدمها الاخير لقطاع غزة في الآونة الأخيرة، وفقا لما أوردته القناة السابعة الإسرائيلية.

وبحسب القناة ذاتها، قال بينت: "إن الاتفاق بين إسرائيل وحماس الذي يدعمه ليبرمان هو خطأ فادح وغير مسؤول، حيث سيسمح لحماس بالاسراع في انتاج الصواريخ".

وأضاف: "إلى لم نوقف مشروع حماس لتصنيع الصواريخ اليوم، فإن سكان إسرائيل سيعانون من رشقات صاروخية كثيفة على المراكز السكانية في المستقبل غير البعيد".

تابع بينت: "إن مهمتنا هي تحييد تراكم قدرات حماس على إيذاء الاسرائيليين، وبالتالي يجب علينا استعادة الأمن لسكان الجنوب".

واستطرد الوزير الاسرائيلي: "بعد 140 يوما من الصواريخ ونيران القناصة وإطلاق البالونات الحارقة، فهمت حماس أن سياستها قد أثمرت، ويجب قول الحقيقة للجمهور الإسرائيلي، ان الاتفاق بين اسرائيل وحماس هو خطأ فادح وغير مسؤول".

يشار إلى أن أفيغدور ليبرمان وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي، قد قرر اعادة فتح معبر كرم أبو سالم التجاري؛ لإدخال البضائع الى قطاع غزة، بالاضافة الى توسيع مساحة الصيد للصيادين الفلسطينيين، وذلك بعد حالة الهدوء الذي شهده قطاع غزة بعد جولة من التصعيد.

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