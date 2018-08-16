المجلس المركزي يمدد أعمال دورته الـ 29 ليوم غد الجمعة

رام الله - دنيا الوطنمدد المجلس المركزي أعمال دورته التاسعة والعشرين (دورة الشهيدة رزان النجار، والانتقال من السلطة إلى الدولة)، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، ليوم غد الجمعة؛ لبحث مزيد من القضايا الوطنية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وكانت أعمال المجلس المركزي انطلقت، مساء أمس الأربعاء، بحضور الرئيس محمود عباس.وقال الرئيس في كلمته: "إننا أول من وقف ضد صفقة القرن وحاربها، وسنستمر في محاربتها حتى إسقاطها".وأضاف: "علينا أن نستمر في نضالنا وأن نقف إلى جانب أهلنا في الخان الأحمر"، متابعا بقوله: "لن نسمح بتمرير مخططات الاحتلال في الخان الأحمر وسنبحث سبل التصدي لقانون القومية العنصري".وأكد الرئيس الاستمرار في دعم أسر الشهداء والأسرى، وعدم السماح بتمرير المخطط الاستيطاني الهادف إلى بناء 20 ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة.وقال: "إننا لن نقبل إلا مصالحة كاملة، كما اتفقنا في 2017، التي نسعى بكل قوتنا لإنجاحها من أجل وحدة شعبنا وأرضنا في ظل حكومة واحدة، وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد، مجددين القول إنه لا دولة في غزة، ولا دولة دون غزة"، مشيرا إلى أنه من حيث المبدأ فالنوايا غير موجودة لدى "حماس" من أجل المصالحة، وهناك من يشجع على عدم السير فيها، وهناك من يعتبر أن القضية الآن هي قضية إنسانية فقط.