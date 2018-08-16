السعودية تكشف تفاصيل إحباط هجوم كبير لتنظيم الدولة في البكيرية

رام الله - دنيا الوطن

تمكنت أجهزة الأمن السعودية، الخميس، من احباط هجوم كبير لتنظيم الدولة، كان من المقرر تنفيذه في مدينة البكيرية وسط المملكة.



وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد حاول مواطن سعودي كان يتبنى فكر تنظيم الدولة، تنفيذ الهجوم وذلك بعد تبادل لإطلاق النار بين القوات والشخص بمدينة البكيرية.وأوضحت الوكالة، أن المواطن فواز عبدالرحمن عيد الحربي كان يتبنى فكر تنظيم الدولة، وفي نيته الإقدام على تنفيذ عمل مسلح.وأضافت: "عند قيام رجال الأمن بمحاولة القبض عليه الساعة الواحدة والنصف من فجر يوم الأربعاء، بادر بإطلاق النار تجاههم ثم لاذ بالفرار محاولا التواري عن الأنظار".وحسب الوكالة، تمكنت أجهزة الأمن من تعقب أثره من خلال تحرياتها المكثفة من تحديد ورصد مكان تواجده بالقرب من حي السوق بمحافظة البكيرية وبمحاصرته وتوجيه النداء له لتسليم نفسه.وقالت وزارة الداخلية السعودية، إن الشخص ترجل من سيارته وهو يلف على جسده ما يشبه الحزام الناسف مطلقاً النار بكثافة على رجال الأمن ما اقتضى الرد عليه بالمثل وإصابته وتحييد خطره بشكل كامل.ونقل بعد ذلك للمستشفى من دون تعرض عناصر الأجهزة الأمنية لأي إصابة أو أحد من المارة.