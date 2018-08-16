شؤون فلسطينية

بعد مصادقة (الكابنيت).. ستة بنود رئيسية للتهدئة بين المقاومة وإسرائيل

بعد مصادقة (الكابنيت).. ستة بنود رئيسية للتهدئة بين المقاومة وإسرائيل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشف صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، عن البنود الرئيسية الستة لاتفاق التسوية في قطاع غزة بين حماس وإسرائيل، حيث ستنفذ بشكل تدريجي بشرط الحفاظ على الهدوء.

ونقلت الصحيفة، عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم إن البنود الستة سنفذ تدريجياً بشرط الحفاظ على الهدوء في غزة بشكل كامل.

وأوضحت الصحيفة، أن البنود الستة للاتفاق هي: وقف إطلاق نار شامل؛ فتح المعابر وتوسيع مساحة الصيد؛ مساعدات طبية وإنسانية؛ تبادل أسرى ومفقودين؛ ترميم بنية تحتية واسع النطاق في القطاع بتمويل أجنبي؛ محادثات حول ميناء ومطار.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، إنه جرى إطلاع الوزراء الأعضاء في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) على تفاصيل الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة مصر والأمم المتحدة.

وأوضحت الصحيفة، أن الكابينيت كان قد صادق على الاتفاق من الناحية المبدئية يوم الأحد الماضي، فميا اعترض على الاتفاق عضوا الكابينيت من حزب "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت وأييليت شاكيد.

ووفقاً للصحيفة، فإن التفاهمات بين إسرائيل وحماس تستند إلى المبادئ التي توصل إليها الجانبان في نهاية العدوان على غزة، عام 2014، وتقضي في المرحلة الأولى بوقف إطلاق النار مقابل فتح المعابر وتوسيع منطقة الصيد، وترميم البنية التحتية بشكل واسع في مرحلة لاحقة.

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