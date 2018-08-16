ثوابتة: الحل يبدأ بانعقاد دورة للمركزي تجمع الكل الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنقال هاني ثوابتة عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن الجبهة الشعبية لديها موقف من دورة المجلس الوطني التي انعقدت مُؤخرًا، وبِالتالي المجلس المركزي المُنعقد حاليًا هو أحد إفرازات هذا المجلس، إذ كان موقف الجبهة واضح فيما يتعلق بِطبيعة المشاركة ومكان انعقاد المجلس والوثائق التي قدمت للمجلس، والأساس الإداري والقانوني، الذي انطلقت منهُ الهيئة التحضيرية لِانعقاد هذا المجلس.وأضاف ثوابتة، لقناة الغد، أن الجبهة الشعبية كانت ولا زالت تُؤكد على أن المخرج الوحيد من هذه الأزمة، التي تَعيشها الساحة السياسية، وتعيشها المؤسسة الرسمية باعتبارها المُمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني أن نكون أمام دورة تَوحيدية تجمع الكل الفلسطيني ويَستظل بها كل القوى ومكونات المجتمع الفلسطيني، ولا يجوز بأي حالٍ من الأحوال الاستفراد بِالمؤسسة وإدارتها بهذه الطريقة المتفردة والتغول على مقدراتها والتعامل معها وكأنها ملكًا خاصًا، قائلاً: هذه مؤسسة الشعب الفلسطيني.