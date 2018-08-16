شؤون فلسطينية

الكشف عن تفاصيل جديدة في عملية أسر الضابط الإسرائيلي هدار غولدين برفح

الكشف عن تفاصيل جديدة في عملية أسر الضابط الإسرائيلي هدار غولدين برفح
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، الخميس، تفاصيل جديدة عن أحداث يوم أسر الضابط الإسرائيلي، هدار جولدين في رفح، خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة عام 2014.

وقالت الصحيفة، إن الجيش كلف ست كتائب بالدخول لعمق الأراضي الفلسطينية في رفح، للبحث الفوري عن الضابط هدار بعد اختطافه بلحظات.

وأوضحت الصحيفة، أن الجيش أطلق أكثر من 1000 قذيفة مدفعية، وأكثر من 250 قذيفة هاون، و140 قذيفة دبابة، على رفح، بعد الإعلان عن اختطاف هدار، مما أدى الى تدمير حوالى 200 منزل، واستشهاد أكثر من 100 فلسطيني.

وأضافت الصحيفة، أن أكثر من 100 جندي إسرائيلي، من 6 كتائب مختلفة، دخلوا الى العمق بالأراضي الفلسطينية برفح، بدون حماية أو تغطية جوية كاملة، من أجل استعادة هدار جولدين فوراً.

وفقا للصحيفة، قامت قوة صغيرة من الذراع العسكري لحماس، بالاشتباك مع قوة إسرائيلية من لواء جفعاتي، ونجحت في قتل الرائد بينا شرئيل، والملازم أول ليئيل جدعوني، واختطاف الضابط هدار جولدين، وسحبه للعمق عن طريق نفق.

وأفادت الصحيفة، أنه وبعد فقدان الاتصال بالضابط هدار، الذي كان يعتقد أنه مصاب، قررت قيادة الجيش، ارسال الكتائب الستة للبحث عنه، وأعلنت عن البدء بتطبيق إجراء هانيبعل.

وبحسب الصحيفة، قام الجيش الإسرائيلي، بقصف عنيف لمدينة رفح، حيث أطلق على هذا اليوم بالإعلام الفلسطيني، يوم الجمعة السوداء، أو اليوم الأسود، من شد الدمار، وبسبب عدد القتلى.

وأشارت الصحيفة، الى أن النائب العام العسكري، اللواء "شارون أفيك"، عدم فتح تحقيق جنائي في أحداث اليوم الأسود برفح، واغلاق ملف هذه القضية، بزعم عدم وجود أي مخالفات جنائية لجنود الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة السوداء برفح.

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