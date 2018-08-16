لعدة ساعات.. وفد أمني مصري يزور إسرائيل لبحث التهدئة والمصالحة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (اليوم السابع) المصرية، إن وفداً أمنياً مصرياً رفيع المستوى قام بزيارة خاطفة لإسرائيل، استغرقت عدة ساعات.







ونقلت الصحيفة، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن الوفد التقى خلال الزيارة بالقيادات الإسرائيلية لبحث جهود التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.



وأوضحت الصحيفة، أن الزيارة تأتي استكمالاً للجهود المصرية المبذولة مؤخراً لإقرار التهدئة فى قطاع غزه وإتمام المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.