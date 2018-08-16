عربي

البرلمان العربي يوجه رسائل تحذير لثلاث دول بشأن القدس

البرلمان العربي يوجه رسائل تحذير لثلاث دول بشأن القدس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وجه البرلمان العربي، رسائل تحذيرية لثلاث دول تعتزم نقل سفاراتها من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، وذلك وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك).

وطالب الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، جمهوريات رومانيا وهندوراس، وتوجو، "بمراجعة مواقفها حول عملية نقل سفاراتها لدى القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) إلى القدس ودعاها إلى الالتزام بقرارات الأمم المتحدة وعدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس المحتلة".

وقال بيان صحفي صادر عن البرلمان العربي، اليوم الخميس، "إن السلمي أرسل رسائل مكتوبة إلى رؤساء برلمانات الدول الثلاث والتي أعلنت نيتها نقل سفارتها إلى القدس وعبر رئيس البرلمان العربي في رسائله المكتوبة عن أسفه الشديد لنية حكومات هذه الدول نقل سفارتها لمدينة القدس المحتلة، مؤكدا إن أية قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة أو تركيبتها الديموغرافية ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثالًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وشدد رئيس البرلمان العربي، على "أن قرارالجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 ديسمبر 2017م دعا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة، وعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات".

ودعا السلمي رؤساء برلمانات جمهورية رومانيا وهندوراس وتوجو بناء على المصالح والعلاقات المشتركة بين شعوبها والشعب العربي بأن تحث حكوماتهم على ضرورة الالتزام بما أقرته الأمم المتحدة من قرارات ذات صلة بمدينة القدس المحتلة، ومبادرة السلام العربية لعام 2002م، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية عام 2004م بشأن جدار الفصل العنصري، التي تؤكد جميعها الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، وتعتبر القدس جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م.

وطالب رئيس البرلمان العربي الدول الثلاث إلى مراجعة مواقفها "والوقوف بجانب الحق والاعتراف بدولة فلسطين على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م، وعاصمتها مدينة القدس".

أخبار ذات صلة

لعدة ساعات.. وفد أمني مصري يزور إسرائيل لبحث التهدئة والمصالحة الفلسطينية

لعدة ساعات.. وفد أمني مصري يزور إسرائيل لبحث التهدئة والمصالحة الفلسطينية

فضلوا مواساة الفتاة التي صدمته.. حقيقة ترك شاب سوري ينزف حتى الموت بلبنان

فضلوا مواساة الفتاة التي صدمته.. حقيقة ترك شاب سوري ينزف حتى الموت بلبنان

بعد دعم قطر لتركيا بمليارات.. أردوغان يشكر الشيخ تميم.. وهذا ما قاله

بعد دعم قطر لتركيا بمليارات.. أردوغان يشكر الشيخ تميم.. وهذا ما قاله

محكمة ليبية تَحكم بالإعدام على 45 شخصاً بشأن وقائع قتل في 2011

محكمة ليبية تَحكم بالإعدام على 45 شخصاً بشأن وقائع قتل في 2011

أنباء عن إنشاء واشنطن مطاراً عسكرياً شمالي سوريا

أنباء عن إنشاء واشنطن مطاراً عسكرياً شمالي سوريا

إسناد تُهم لموقوفي (خلية السلط) تصل عقوبتها للإعدام

إسناد تُهم لموقوفي (خلية السلط) تصل عقوبتها للإعدام

جنرال إسرائيلي: مشكلة إسرائيل ليست في غزة وإنما بتعاظم إيران بسوريا

جنرال إسرائيلي: مشكلة إسرائيل ليست في غزة وإنما بتعاظم إيران بسوريا

مسؤول سعودي: القوات الخاصة في تحدي دائم بسبب 500 مليون مسلم سنوياً

مسؤول سعودي: القوات الخاصة في تحدي دائم بسبب 500 مليون مسلم سنوياً

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

ثوابتة: الحل يبدأ بانعقاد دورة للمركزي تجمع الكل الفلسطيني

ثوابتة: الحل يبدأ بانعقاد دورة للمركزي تجمع الكل الفلسطيني

بالصور: وصول حجاج مكرمة خادم الحرمين إلى مكة المكرمة

بالصور: وصول حجاج مكرمة خادم الحرمين إلى مكة المكرمة

فيديو: (بيكتي) تنظم ورشة عمل سبل النهوض بقطاع البرمجيات بغزة

فيديو: (بيكتي) تنظم ورشة عمل سبل النهوض بقطاع البرمجيات بغزة

جبارين: قرار الجنائية الدولية إنشاء قاعدة بيانات حول ضحايا جرائم الاحتلال سابقة الايجابية

جبارين: قرار الجنائية الدولية إنشاء قاعدة بيانات حول ضحايا جرائم الاحتلال سابقة الايجابية

التربية تناقش الخطة التطويرية للتعليم النوعي المدمج لمدارس الذكور

التربية تناقش الخطة التطويرية للتعليم النوعي المدمج لمدارس الذكور

الشاعر يؤكد الحرص على تعزيز التشاركية والشفافية في عمل التنمية الاجتماعية

الشاعر يؤكد الحرص على تعزيز التشاركية والشفافية في عمل التنمية الاجتماعية

عشراوي تُعلن استراتيجية عمل دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة

عشراوي تُعلن استراتيجية عمل دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة

ادعيس محاولات وضع قواعد جديدة في الإبراهيمي مرفوضة

ادعيس محاولات وضع قواعد جديدة في الإبراهيمي مرفوضة

منوعات

بعد انفصالهما.. &#34;جوني ديب&#34; يكشف فعلاً غير لائق لطليقته في فراش الزوجية

بعد انفصالهما.. "جوني ديب" يكشف فعلاً غير لائق لطليقته في فراش الزوجية

أغنية من 3 كلمات فقط تتصدر أعلى &#34;تريند&#34; في مصر.. ومدة الكليب 4 دقائق

أغنية من 3 كلمات فقط تتصدر أعلى "تريند" في مصر.. ومدة الكليب 4 دقائق

السعودية دينا الشهابي.. ملامحها الهادئة وجمالها الساحر تذكرتها إلى هوليوود

السعودية دينا الشهابي.. ملامحها الهادئة وجمالها الساحر تذكرتها إلى هوليوود

بأنوثة طاغية.. هيفاء وهبي من مغطس الاستحمام: &#34;حواء ألذ البلاء لأدم&#34;

بأنوثة طاغية.. هيفاء وهبي من مغطس الاستحمام: "حواء ألذ البلاء لأدم"

صور: حقائب كايلي جينر تُساوي مليون دولار.. شاهديها

صور: حقائب كايلي جينر تُساوي مليون دولار.. شاهديها

(+12) هؤلاء ممنوعين من دخول أفلام منة شلببي وأحمد الفيشاوي

(+12) هؤلاء ممنوعين من دخول أفلام منة شلببي وأحمد الفيشاوي

مفاجأة: نجمة سورية تخفي حملها من فنان مصري ستة أشهر .. فمن هي؟

مفاجأة: نجمة سورية تخفي حملها من فنان مصري ستة أشهر .. فمن هي؟

عبير صبري تبدأ تعلم أشهر أكلة فلسطينية من أجل زوجها.. وتكشف كواليس أول لقاء

عبير صبري تبدأ تعلم أشهر أكلة فلسطينية من أجل زوجها.. وتكشف كواليس أول لقاء

بعد خلع الحجاب.. حلا شيحا تحصل على &#34;لوك&#34; جديد

بعد خلع الحجاب.. حلا شيحا تحصل على "لوك" جديد

شاهد حفل خطوبة هنا الزاهد وأحمد فهمي.. ورومانسيتهما في الرقص على أغنية &#34;شو حلو&#34;

شاهد حفل خطوبة هنا الزاهد وأحمد فهمي.. ورومانسيتهما في الرقص على أغنية "شو حلو"

عربي

فضلوا مواساة الفتاة التي صدمته.. حقيقة ترك شاب سوري ينزف حتى الموت بلبنان

فضلوا مواساة الفتاة التي صدمته.. حقيقة ترك شاب سوري ينزف حتى الموت بلبنان

بعد دعم قطر لتركيا بمليارات.. أردوغان يشكر الشيخ تميم.. وهذا ما قاله

بعد دعم قطر لتركيا بمليارات.. أردوغان يشكر الشيخ تميم.. وهذا ما قاله

محكمة ليبية تَحكم بالإعدام على 45 شخصاً بشأن وقائع قتل في 2011

محكمة ليبية تَحكم بالإعدام على 45 شخصاً بشأن وقائع قتل في 2011

أنباء عن إنشاء واشنطن مطاراً عسكرياً شمالي سوريا

أنباء عن إنشاء واشنطن مطاراً عسكرياً شمالي سوريا