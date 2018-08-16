فيديو: (بيكتي) تنظم ورشة عمل سبل النهوض بقطاع البرمجيات بغزة

وأكد عيد، أن القطاع التكنولوجي الفلسطيني لديه القدرات التي تؤهله لإحداث ثورة تكنولوجية تساهم في تطوير المجتمع، لافتاً إلى أن قطاع البرمجيات يدخل في كل القطاعات الأخرى كالصناعة والتجارة والصحة، وأن قطاع البرمجيات أصبح رائد في الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

وأوضح مدوخ، أن قطاع البرمجيات يشكل فرصة لإمكانية العمل عن بعد، كتسويق المنتجات في الخارج من خلال العمل في داخل فلسطين، مشيراً إلى أن ذلك باستخدام خدمات وتقنيات الإنترنت.











خاص دنيا الوطن - آن العقادعقدت الحاضنة الفلسطينية (بيكتي) في مدينة غزة، الثلاثاء، ورشة عمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واتحاد شركات أنظمة المعلومات (بيتا)، حول سبل النهوض بقطاع البرمجيات الداعمة لريادة الأعمال في قطاع غزة.وقال الدكتور ناهض عيد، نائب رئيس اتحاد شركة أنظمة المعلومات والاتصالات "بيتا"، إن الورشة جاءت لتحسين الناتج القومي الفلسطيني، وإيجاد إطار ناظم في كل الاتجاهات.من ناحيته، بين المهندس سهيل مدوخ، وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع البرمجيات سيساهم في الحد من البطالة بالنسبة للخريجين في مجال تكنولوجيا المعلومات.