جبارين: قرار الجنائية الدولية إنشاء قاعدة بيانات حول ضحايا جرائم الاحتلال سابقة الايجابية

رام الله - دنيا الوطناكد مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين ان قرار حكومة الاحتلال بتقديم شكوى لمحكمة الجنايات الدولية ضد قضاة ينظرون في شكاوي لضحايا فلسطينيين ضد اعتداءات الاحتلال على ابناء شعبنا خلال العدوان على قطاع غزة عام 2014 وانتهاكات الاحتلال الاستيطانية المتكررة لن يؤثر على عمل المحكمة او قراراتها .ووصف جبارين في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" ظهر اليوم ، قرار الجنائية الدولية بإنشاء قاعدة بيانات حول ضحايا جرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني بالسابقة الايجابية التي تعطي املا للضحايا الفلسطينيين وتدين الاحتلال .وقال جبارين بانه سيتم في شهر تشرين اول القادم ايفاد الجانب الفلسطيني للتعرف على الاليات والكيفية التي يتم فيها عمل المحكمة البدائية وتحضيراتها بشأن التحقيقات في جرائم الاحتلال والمهام القادمة التي تتعلق بتقديم الحماية وتوفير الامن للمواطنين العزل .واوضح جبارين ان موضوع التحقيق ما زال في مرحلة التحضير وانه تم تخصيص ثمانية اقسام مختصة ستتواصل لاحقا مع المجتمع المحلي والرسمي.