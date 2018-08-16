الرجوب: المجلس المركزي سيتمخض عنه رؤية استراتيجية شاملة لكافة القضايا الوطنية

رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب: إن جلسة المجلس المركزي سيتمخض عنها رؤية استراتيجية شاملة للمرحلة المقبلة، تتعلق بكافة القضايا الوطنية وما يتعلق بالعامل الاقليمي والدولي، عبر خلق حالة من التناقض مع الاحتلال وأمريكا، وسيتم عرضها من قبل الرئيس محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر المقبل.وأضاف الرجوب لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الخميس، أن المجلس سيد نفسه فيما يتعلق بالقضايا التي سيتم البت فيها رغم الخلاف حول عدم مشاركة البعض، مشددًا على ضرورة أن تكون مخرجات المركزي معبرة عن طموحات وآمال الشعب الفلسطيني، بكافة أطيافه في اشارة إلى أن غياب البعض لا يعني تغييب دورهم أو عدم اقتناعهم بمخرجاته.وأكد الرجوب على أهمية كلمة الرئيس محمود عباس، في افتتاح أعمال المجلس المركزي والتي كانت انطلاقة لاجماع وطني على رؤية سياسية وتنظيمية تحسم الخلافات وتحدد العلاقات الاقليمية وتؤسس لسلوكنا السياسي بالمفهوم الاستراتيجي للمرحلة المقبلة.