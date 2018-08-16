مالية غزة تصرف مساعدات لذوي شهداء مسيرات العودة وحالات البتر والشلل
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، الخميس، وبالتعاون مع الوزارات المختصة، عن صرف مساعدة مالية من 600 شيكل- 1200 شيكل، لذوي شهداء مسيرة العودة، وكسر الحصار والجرحى من ذوي حالات البتر والشلل.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الصرف، سيكون وفقاً لمعايير المسح الاجتماعي، وذلك بعد غد السبت في كافة فروع البريد.
أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، الخميس، وبالتعاون مع الوزارات المختصة، عن صرف مساعدة مالية من 600 شيكل- 1200 شيكل، لذوي شهداء مسيرة العودة، وكسر الحصار والجرحى من ذوي حالات البتر والشلل.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الصرف، سيكون وفقاً لمعايير المسح الاجتماعي، وذلك بعد غد السبت في كافة فروع البريد.
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