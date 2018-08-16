مالية غزة تصرف مساعدات لذوي شهداء مسيرات العودة وحالات البتر والشلل

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، الخميس، وبالتعاون مع الوزارات المختصة، عن صرف مساعدة مالية من 600 شيكل- 1200 شيكل، لذوي شهداء مسيرة العودة، وكسر الحصار والجرحى من ذوي حالات البتر والشلل.وقالت الوزارة، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الصرف، سيكون وفقاً لمعايير المسح الاجتماعي، وذلك بعد غد السبت في كافة فروع البريد.