"دنيا الوطن" والاتحاد العام للكتاب والأدباء يبحثان التعاون المشترك

زار وفد من الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين، اليوم الخميس، موقع "دنيا الوطن" في مدينة غزة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.







وضم الوفد، الأمين العام المساعد عبد الله التايه، ومسؤول المالية شفيق التلولي، وعضو الأمانة العامة توفيق الحاج، فيما كان في استقبالهم، نائب المدير العام محمد عيسى، والمدير المالي والإداري مأمون أبو شعبان، والمساعد التنفيذي حنين حمدونة، وسكرتير تحرير دنيا الرأي ميسون كحيل.







وبحث الجانبان، سبل التعاون المشترك، حيث أشاد الوفد بدور "دنيا الوطن" في الإعلام الفلسطيني والعربي، والمصداقية التي يتمتع بها الموقع، مؤكدين على مدى الشفافية والسرعة للموقع، معتبرين أن الموقع يعتبر الحاضنة للأدباء والمثقفين والمفكرين.







وأكد الوفد، على أهمية الإعلام الثقافي وضرورة الاهتمام بالكتاب والأدباء والمثقفين، مطالبين "دنيا الوطن" بالتركيز على هذه الموضوعات.







من جهته، رحب نائب المدير العام، محمد عيسى، بالوفد الزائر، مؤكداً على أهمية التعاون المشترك مع الاتحاد والمؤسسات والمنظمات الفلسطينية، وعلى أهمية تنسيق الجهود المشتركة بين "دنيا الوطن" واتحاد الكتاب.

رام الله - دنيا الوطن