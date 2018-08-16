شؤون فلسطينية

ادعيس محاولات وضع قواعد جديدة في الإبراهيمي مرفوضة

ادعيس محاولات وضع قواعد جديدة في الإبراهيمي مرفوضة
رام الله - دنيا الوطن
ندد الشيخ يوسف ادعيس، بمحاولة سوائب المستوطنين الدخول إلى منطقة الإسحاقية في المسجد الإبراهيمي، وهي المنطقة الخاصة بالمسلمين، في محاولة لتكريس قواعد جديدة فيه، تتجاوز حتى تلك القواعد الظالمة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذي قسّم المسجد الإبراهيمي زمنياً ومكانياً، بُعيد المجزرة التي ارتكبوها وحصلت به.

وحيَّا ادعيس سدنة وحرس المسجد الإبراهيمي على يقظتهم وحرصهم، وانتباههم لهذه المحاولات، رغم ما تعرضوا له إثرها من مصايقات، وعقوبات من قبل هذا الاحتلال.

كما طالب ادعيس، المؤسسات الحقوقية الدولية، بالعمل سريعاً لإيقاف الهجمات المبرمجة من قبل المستوطنين، والتي تتم تحت حماية قوات الاحتلال.

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