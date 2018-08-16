كتائب شهداء الأقصى تطرح شروطها المتعلقة بالتهدئة مع الاحتلال

الإسرائيلي، بضمانات دولية، وأممية لرفع الحصار بالكامل مع إعادة بناء مطار غزة الدولي وتأهيل ميناء تجاري علي سواحل غزة.



وأضافت الكتائب في بيانها، "وعليه فإن كتائب شهداء الأقصى، تؤكد على أن الاحتلال لم يلتزم بأي اتفاق سابق، ولا يفهم إلا لغة القوة، ودعمها الكامل لجهود الراعي المصري المتميز بملفات إنهاء الانقسام ورفع الحصار".



وختمت الكتائب بيانها قائلة: نؤكد تمسكنا بالمقاومة كخيار استراتيجي، حتى التحرير لكامل فلسطين من البحر إلى النهر.



رام الله - دنيا الوطنقالت كتائب شهداء الأقصى فلسطين: إن شروطها بخصوص الهدنة، تتلخص بهدوء شامل ومتبادل ومتزامن، يضمن رفع الحصار بالكامل، وإعادة بناء المطار، والميناء التجاري.وأكدت الكتائب، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنها لن تلتزم بأي اتفاق غير مباشر مع الاحتلال حول هدنة أو تهدئة أو هدوء، ما لم تكن شاملة لقطاع غزة والضفة الغربية، ومتبادلة، ومتزامنة بالتوقيت والمدة مع الاحتلال