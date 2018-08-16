(بالتل) تستعد لإطلاق مركز البيانات الأكثر تطوراً في الشرق الأوسط

رام الله - دنيا الوطن

تعزيزاً لريادتها لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين؛ واستكمالاً لمشروعها الاكثر تطوراً في الشرق الأوسط؛ وقعت شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) وإئتلاف شركتي الصفا للهندسة والاعمال الكهربائية وستاندرد لمقاولات الالكتروميكانيك؛ اتفاقية لتصميم وتنفيذ الأعمال الالكتروميكانيكية لمبنى مركز البيانات (Data Center) لشركة الاتصالات الفلسطينية، والذي يتم انشاؤه حالياً في مدينة البيرة- رام الله.





وجري توقيع الاتفاقية في مركز بالتل لقطاع الأعمال في مدينة رام الله حيث وقعها السيد معن ملحم مدير عام شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) والسيد تاج الدين جمعة ممثل إئتلاف شركتي الصفا للهندسة والأعمال الكهربائية وستاندرد لمقاولات الإلكتروميكانيك.





وأكدّ السيد معن ملحم مدير عام (بالتل) أن مركز البيانات الجديد يعتبر الاستثمار الاكبر والاهم في مسيرة الاتصالات الفلسطينية وسيشكل نقطة تحوّل في قطاع الاتصالات الفلسطيني حيث سيضع فلسطين في مقدمة الدول التي تمتلك مثل هذه المشاريع النوعية و سيعود بالفائدة على الاقتصاد الفلسطيني؛ واضاف ملحم "نفخر بإنشاء مركز البيانات الاكثر تطوراً في المنطقة والذي تم تجهيزه وفق أعلى معايير الجودة العالمية وبإشراف خبراء ومهندسين محليين ودوليين متخصصين في مجال إنشاء مراكز البيانات العالمية وبالشراكة مع عدد من كبرى الشركات العالمية التي قامت بتجهيز عدد من أهم وأضخم مراكز البيانات في مختلف أنحاء العالم"





وأوضح ملحم أن (بالتل) اتجهت لانشاء مركز البيانات الجديد لتلبية تطلعات قطاع الاعمال المتزايدة على خدمات مراكز البيانات وتحديدا بعد نجاحها بإنشاء أول مركز بيانات متطور في مقر الادارة العامة للشركة في نابلس والتزاماً منها بريادة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين ليستقطب المركز الجديد كبرى الشركات والمؤسسات المحلية و العالمية ويقدم لها خدمات متخصصة وغير مسبوقة مضيفاً (بالتل) اليوم أمام عهد جديد في عالم الاتصالات نسعى من خلاله لمنافسة شركات الاتصالات العالمية المتخصصة في هذا المجال ونتعهد بمواصلة استثمارنا في البنية التحتية الفلسطينية وانشاء المزيد من مراكز البيانات المتخصصة في مناطق مختلفة من الوطن".





من جانبه، ثمّن السيد تاج الدين جمعة مدير عام شركة الصفا الهندسية للأعمال الكهربائية الثقة التي منحتها شركة الاتصالات الفلسطينية لائتلاف الصفا وستاندرد لتنفيذ المشروع باعتباره الاول من نوعه في فلسطين والمنطقة كما أكد حرص الائتلاف على تنفيذ المشاريع المميزة وذات الجودة العالية من خلال الخبرات المحلية والعالمية التي تعاقد معها الائتلاف للاشراف على المشروع والتي ستمكن (بالتل) من الحصول على الشهادات الخاصه بهذا المجال من المؤسسات العالمية المختصة بمراكز البيانات حيث سيراعي التنفيذ الخاص بالمشروع الاجهزة والأنظمة الحديثة التي توفر الطاقة وتحافظ على البيئة وفق المعايير الدولية المتعارف عليها.





وأشار جمعة ان شركة الصفا قامت سابقاً بتنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية للمجموعة وأهمها مشروع مركز البيانات الخاص بشركة الاتصالات الفلسطينية في مقر الادارة العامة في نابلس و الاعمال الكهربائية لمبنى الادارة العامة لشركة جوال والعديد من المشاريع المميزة للشركات والمؤسسات الفلسطينية.





وحيث أن المشروع يهدف لتصميم المركز بأحدث ما توصل اليه العلم من التجهيزات و التقنيات؛ فقد أكدّ المهندس رامي عازم مدير المشروع من قبل بالتل؛ أنّ تصميم المبنى تم وفقا لمعايير Tier-3 لتؤمّن نسبة توافر تبلغ 99.98%.، والذي يأتي متوافقاً مع المقاييس الدولية للأحمال ومقاومة الزلازل ليشكل معلماً معمارياً يخدم وظيفة مركز البيانات ويضمن استمراريته بما يتماشى وخطط ادارة الكوارث؛ وأضاف عازم أن التصميم أخذ بعين الاعتبار المعايير المتعلقة بالمحافظة على البيئة والتحكم بالانبعاثات والضوضاء لتوفير العوامل الخاصة بتشغيل المباني الخضراء صديقة البيئة؛ مضيفاً "تم تزويد المبنى بأربع مسارات مختلفة من الالياف الضوئية وبثلاث مسارات مختلفة من مصادر التيار الكهربائي لضمان استمرارية الخدمة في مختلف الظروف كما سيتم استخدام تقنية حديثة جداً في التبريد و التي تتلخص في الاستفادة من البرودة الخارجية للمبنى في تبريد ما في داخل المبنى". واشار عازم ان التصميم تمت مراجعته من قبل شركة (HPE) التي تعتبر واحدة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.





واوضح المهندس محمود حمادنه مدير عام شركة ستاندرد لمقاولات الالكتروميكانيك ان الائتلاف ومنذ دعوته لتنفيذ المشروع سخر كل الطاقات الفنية لتصميمه وإخراجه بالتعاون مع طواقم الاتصالات الفلسطينية ووفق أعلى المعايير؛ حيث قامت الشركة سابقاً بتنفيذ الاعمال الميكانيكية للعديد من المشاريع الهامة في فلسطين وابرزها مركز البيانات الجديد التابع لشركة الاتصالات الفلسطينية في مبنى الادارة العامة في نابلس و مبنى سلطة النقد الفلسطينية.





وبدوره، أكدّ المهندس محمد العلامة مدير المشروع من قبل الائتلاف والحاصل على عدة شهادات عالمية في إدارة مراكز البيانات أنّ تنفيذ مركز البيانات أخذ بعين الاعتبار أعلى معايير سلامة بيئة العمل من خلال توخي الحذر التام والدقة باختيار المعدات والاجهزة اللازمة في أعمال التنفيذ والصيانة، مشيراً أنّ مركز البيانات صمم ليتلائم مع التوسع والتطوير المتواصل من طرف (بالتل) ولذلك فان التصميم سيلبي الاحتياجات المستقلبية خلال العشرين عامًا القادمة.





ومن حيث الخدمات التي سيقدمها المركز لقطاع الاعمال من شركات ومؤسسات وبنوك؛ فقد بيّن السيد محمد القيسي مدير مراكز البيانات في (بالتل) أنّ المركز سيقدم مجموعة من الخدمات التي ستساهم في تنمية وتطوير نوعية الخدمات المقدمة لمعتمديها ومشتركيها والمعتمدة على تقنية المعلومات؛ ومن بين الخدمات التي سيقدمها المركز: خدمات استضافة الخوادم ( co- location) وخدمات ادارة حماية الخوادم من الهجوم والاختراقات من قبل فريق متخصص على مدار الساعة وطيلة ايام الاسبوع وخدمات الخوادم الافتراضية وخدمات الحوسبة السحابية بانواعها IaaS PaaS SaaS وخدمة مساحات التخزين للبياناتStorage) (وغيرها من الخدمات التي تقدم بمراكز البيانات العالمية.





والجدير ذكره، أنه من المتوقع الانتهاء من إنجاز المرحلة الأولى من هذا المشروع في مطلع العام القادم.







