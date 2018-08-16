(بيالارا) تعقد اجتماعاً للجنة التوجيهية لمشروع تواصل في نقابة الصحفيين





وكانت الهيئة قد أطلقت المشروع بداية العام الجاري في عدد من الجامعات الفلسطينية، ويهدف إلى تشكيل نقابات صورية للصحفيين الشباب داخل الجامعات؛ بهدف خلق قيادات شبابية تمتلك الوعي والقدرة على إحداث التغيير الإيجابي على صعيد الحقوق الصحفية، وحرية الرأي والتعبير، من خلال محاورة المسؤولين وصناع القرار.



رام الله - دنيا الوطنأوصت اللجنة التوجيهية لمشروع تواصل: (الشباب الفلسطينيون يدافعون عن حقوقهم)، بعدد من التوصيات أهمها: ضرورة العمل على "مأسسة" فكرة النقابة الصورية الشبابية لضمان استمرارها وتطورها؛ لتصبح جزءاً من الثقافة الطلابية، وكذلك الحرص على تنفيذ تجربة الانتخابات التي سيخوضها الطلبة خلال الفصل الدراسي القادم، بما يحاكي الواقع الفعلي للانتخابات؛ لتعزيز هذا الفكر عند الطلبة ودمجهم؛ ليكونوا جزءاً من النشاط النقابي خلال سنوات وجودهم في الجامعة، إضافة إلى تأهيلهم للطلبة، وتسهيل دخولهم إلى الميدان الصحفي، وتعميق الفهم والفكر المؤسساتي لديهم.جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة في مقر نقابة الصحفيين الفلسطينيين في مدينة البيرة، بحضور نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، والمديرة العامة للهيئة الفلسطينية للإعلام، وتفعيل دور الشباب (بيالارا)، والصحفية نور عودة، ورئيس دائرة الإعلام في جامعة بيرزيت، جمان قنيص، ورئيس دائرة الإعلام في جامعة القدس- أبو ديس، نادر صالحة، ومديرة المشروع نائلة هداية، والمنسقة الميدانية للمشروع، جوليانا زنايد صايج، ومدير العلاقات العامة في (بيالارا) حلمي ابو عطوان.وناقشت اللجنة أهم المستجدات والتطورات الحاصلة على المشروع، وكذلك النشاطات التي ستنفذ خلال المرحلة القادمة قبل نهاية العام في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة لمناقشة أهم المخرجات المرحلية، والأهداف العامة للمشروع.يشار إلى أن الهيئة الفلسطينية للإعلام، وتفعيل دور الشباب (بيالارا)، تقوم بتنفيذ المشروع في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالتعاون مع نقابة الصحفيين، ودوائر الإعلام في كل من جامعة القدس المفتوعة- فرع غزة، وجامعة القدس- أبو ديس، وجامعة بيرزيت.