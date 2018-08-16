الأعرج يَطّلع على احتياجات بلدات جيوس وفلامية ويلتقي المكتب التنفيذي للاجئين

رام الله - دنيا الوطناطلع وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، على احتياجات بلدات جيوس، وفلامية، بمحافظة قلقيلية، من المشاريع التنموية والتطويرية، بالإضافة إلى أبرز القضايا المتعلقة بعمل المجالس ومتابعاتها مع المواطنين.جاء ذلك، خلال لقائه في مكتبه اليوم الخميس، مع رئيس بلدية جيوس غسان خريشة، ورئيس مجلس قروي فلامية يوسف أبو ظاهر، بحضور الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية عمر سمحة، ومدير عام المشاريع المهندس عمر شرقية، ومدير حكم محلي قلقيلية حاتم مسلم.واستعرض الحضور أبرز الاحتياجات من المشاريع التطويرية، وخاصة مشاريع البنية التحتية، والحاجة لبناء قاعة متعددة الأغراض، ومناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بعمل المجالس.بدوره، أكد الأعرج، أن الوزارة تعمل جاهدة على تلبية احتياجات الهيئات المحلية كافة، بالرغم من الإمكانات المالية المحدودة، وتعمل جاهدة للتواصل مع الدول والجهات المانحة والصديقة من أجل توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ مثل هذه المشاريع.وأوعز الأعرج للجهات ذات العلاقة، بمتابعة كافة القضايا والاحتياجات التي جرى طرحها خلال اللقاء، بالتنسيق مع طواقم المديرية في قلقيلية.وفي سياق منفصل، التقى الأعرج مع أعضاء المكتب التنفيذي للاجئين في الضفة، واستمع لأبرز احتياجات المخيمات الفلسطينية بشكل عام.كما وجرى خلال اللقاء مناقشة إمكانية وضع خطة استراتيجية شاملة للعمل خلال السنوات القادمة في المخيمات، وتوفير فرص عمل للسكان للحد من البطالة، واستمرار الدعم الحكومي للمخيمات.