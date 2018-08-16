شؤون فلسطينية

83 مستوطناً يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة

83 مستوطناً يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنين صباح الخميس المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة، وسط قيود على دخول المصلين للمسجد.

ووفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة للمستوطنين خلال اقتحامهم الأقصى بدءاً من دخولهم عبر باب المغاربة عند الساعة السابعة والنصف صباحًا، وتجولهم في باحاته وانتهاءً بخروجهم من باب السلسلة.

وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة فراس الدبس إن شرطة الاحتلال أغلقت باب المغاربة عند الساعة الحادية عشر صباحًا، عقب اقتحام 83 مستوطنًا بينهم 18 طالبًا من طلاب الجامعات والمعاهد اليهودية للمسجد الأقصى

وأوضح أن المستوطنين نظموا جولات استفزازية في باحات الأقصى بحراسة شرطية مشددة، وحاول بعضهم أداء طقوس تلمودية أثناء الاقتحام.

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