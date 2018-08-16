شؤون فلسطينية

بلدية القدس تُقرر بناء 20 ألف وحدة استيطانية بالقدس.. والحكومة تستهجن

بلدية القدس تُقرر بناء 20 ألف وحدة استيطانية بالقدس.. والحكومة تستهجن
رام الله - دنيا الوطن
قررت لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية القدس، اليوم الخميس، بناء 20 ألف وحدة استيطانية في عدة مناطق من المدينة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: "إن بلدية مدينة القدس، قررت استثمار مبلغ 380 مليون دولار أميركي في مشاريع تهدف إلى تطوير البنية التحتية، وبناء فنادق، ومناطق تجارية وصناعية في أنحاء مختلفة من مدينة القدس".

وأشار الإعلام الإسرائيلي، إلى أن رئيس بلدية القدس، وصف الاتفاق بأنه "تاريخي ومهم".

بدورها، قالت الحكومة الفلسطينية: "إن موافقة الاحتلال الإسرائيلي على إقامة 20 ألف وحدة استيطانية في القدس، عدوان جديد، يُضاف إلى دائرة العدوان المستمر على المدينة المقدسة منذ احتلالها عام 1967، ويندرج أيضًا في إطار معاداة آمال السلام والأمن والاستقرار المنشود".

واعتبر يوسف المحمود المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم، أن هذا الإعلان الاستيطاني إعلان حرب على وجود مدينة القدس، ومعالمها العربية والإسلامية، ومحاولة لطمس تلك المعالم التي تميزها، عبر إغراقها ببحر الاستيطان الأسود.

وحمّل المحمود، إسرائيل المسؤولية عن هذا التوجه الاستعماري، الذي سيدفع الشعب الفلسطيني والمنطقة والعالم إلى مزيد من التوتر والقلق وتشجيع العنف.

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