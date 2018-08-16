عودة وسفيرة فلسطين بهولندا يبحثان آليات تحفيز قطاع الأعمال الهولندي على الاستثمار

بحثت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، وسفيرة دولة فلسطين لدى مملكة هولندا، روان سليمان، اليوم الخميس، آليات تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتحفيز قطاع الأعمال الهولندي على الاستثمار في فلسطين.





ويأتي هذا اللقاء؛ لمتابعة نتائج المبادرة المشتركة التي نفذتها وزارة الاقتصاد الوطني، وهيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية وسفارة دولة فلسطين في هولندا، بهدف حث مجتمع الأعمال الهولندي على الاستثمار في فلسطين.





وأطلعت السفيرة سليمان، الوزيرة عودة على مخرجات هذا اللقاء، ورغبة القطاعين العام والخاص الهولندي في تطوير وتعزيز علاقات التعاون المشتركة مع دولة فلسطين، والذي من المتوقع، أن يقوم بزيارة استكشافية لدولة فلسطين قبل نهاية العام الجاري للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز العلاقات التجارية مع دولة فلسطين.





وأكدت الوزيرة على الجاهزية الحكومية؛ لتقديم كافة التسهيلات والحوافز لمجتمع الأعمال الهولندي للقيام بشراكات مع لقطاع الخاص الفلسطيني، انسجاماً مع أجندة السياسات الوطنية (2017-2022) والاستراتجية الاقتصادية لوزارة الاقتصاد الوطني.

رام الله - دنيا الوطن