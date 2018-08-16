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شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات تُعلن الموعد الأخير لتقديم طلبات الترشح لانتخابات الإعادة

لجنة الانتخابات تُعلن الموعد الأخير لتقديم طلبات الترشح لانتخابات الإعادة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، بأن آخر موعد لتقديم طلبات الترشح ضمن الانتخابات المحلية الإعادة هو الساعة الثالثة من مساء يوم السبت الموافق 18/8/2018، علما بأن مكاتب اللجنة في المناطق الانتخابية، ستكون مفتوحة يومي الجمعة والسبت القادمين من الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساءً لاستقبال طلبات الترشح.  

من جهة أخرى، ستنشراللجنة الكشف الأولي بأسماء القوائم الانتخابية ومرشحيها يوم الاثنين الموافق 27/8/2018 على موقع اللجنة الإلكتروني، وفي مكاتب اللجنة في المناطق الانتخابية، وفي مقار مجالس الهيئات المحلية لإطلاع الجمهورعليها، ولتمكين من يرغب في تقديم الاعتراضات على القوائم أو مرشحيها أمام اللجنة، وذلك خلال المدة القانونية، وهي ثلاثة أيام، تبدأ من صباح يوم الاثنين الموافق 27/8/2018 وحتى مساء يوم الأربعاء الموافق 29/8/2018.  

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