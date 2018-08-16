غرينبلات: لن يكون أحد راضياً بالكامل عن المقترح الأميركي بشأن خطة السلام



وكانت صحيفة (إسرائيل اليوم) تحدثت نقلاً عن مصدر مقرب من البيت الأبيض، وأيضاً جهات عربية رفيعة المستوى في 3 آب/ أغسطس الجاري، أن نشر خطة السلام التي بلورها مستشارا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كوشنير وغرينلات، ستؤجل عدة أشهر.



وبحسب كلام المصدر الأميركي، فإنه تقرر عدم نشر المخطط قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقرّرة في السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بسبب الخشية من احتمال تأثير بنود الصفقة، التي تتطلّب تنازلاً إسرائيلياً على ترشيح نوّاب الحزب الجمهوري.



رام الله - دنيا الوطنقال جيسون غرينبلات، المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط "لن يكون أحد راضياً بالكامل عن المقترح الأمريكي لعملية السلام".وأضاف غرينبلات في تغريدة له باللغات الانجليزية والعربية والعبرية: "لن يكون أحد راضياً عن مقترحنا، ولكن هكذا ينبغي أن تكون الأمور؛ من أجل تحقيق سلام حقيقي"، بحسب ما نقله موقع قناة (الميادين).