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اعتاد اغتصاب الراهبات.. استقالة راهب كبير في الصين

اعتاد اغتصاب الراهبات.. استقالة راهب كبير في الصين
أرشيفية لاعلاقة لها بالموضوع
رام الله - دنيا الوطن
أعلن أحد أكبر الرهبان البوذيين في الصين استقالته من رئاسة الجمعية البوذية الصينية،أمس الأربعاء، وسط اتهامات بسوء السلوك الجنسي.

واتُهم الراهب، شيوه تشنغ، وهو رئيس معبد"لونغتشوان"، الذي يقع في ضواحي بكين وعضو أيضًا في الهيئة الاستشارية السياسية العليا بالحزب الشيوعي الحاكم، بالتحرش بالراهبات واغتصابهن.

وبحسب صحيفة إرم نقلاً عم "ديلي ميل" البريطانية، نفى الراهب الكبير الاتهامات الموجهة إليه بالتحرش ومحاولة استغلال عدد من الراهبات جنسيًا، وأعلن استقالته غداة فتح تحقيق حول الملف.

وفي بيان على موقعها الإلكتروني، قالت الجمعية البوذية بالصين إنها قبلت استقالة شيوه تشنغ من رئاستها ومن مناصب أخرى اليوم، لكنها لم تكشف عن الأسباب.

وبدأت إدارة الشؤون الدينية بالصين التحقيق بعد توجيه الاتهامات لرئيس المعبد، والتي تضمنت وثيقة أعدها راهبان سابقان في المعبد.

يذكر أن هذه القضية تعتبر واحدة من أبرز القضايا التي برزت في الصين مؤخرًا منذ أن اكتسبت حركة "مي تو" المناهضة للتحرش الجنسي زخمًا وشعبية في البلاد.

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