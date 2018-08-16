الخضور: العام الدراسي سيبدأ يوم 29 أغسطس.. تم تعيين معلمين ومدراء جدد



وأوضح الخضور، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن استعدادات الوزارة لاستقبال العام الدراسي الجديد متواصلة، مؤكداً أنه تم تعيين معلمين ومدراء جديد.



وفي السياق ذاته، بين الخضور، أن الوزارة، وزعت الكتب الجديدة على كافة المدارس، بالإضافة إلى تدريب المعلمين والمعلمات على المنهاج الجديد.



خاص دنيا الوطنأكد صادق الخضور، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، أن العام الدراسي للعام 2018-2019 سيبدأ رسميا يوم 29 آب/ أغسطس، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن يوم 27 من الشهر ذاته دوام للهئيات التنفيذية.