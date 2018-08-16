شاب يتناول في اليوم 120 حبة دواء يناشد الرئيس ووزير الصحة بمساعدته في العلاج

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رام الله - دنيا الوطنأنا الشاب خليل شمعة من سكان حي التفاح شرق مدينة غزة، أعاني من مرض وراثي في الغدة الدرقية، نتج عنه تشجنات، حيث اتناول في اليوم الواحد 120 حبة دواء.كما لدي اخ واسمه محمد ايضا يتناول نفس كمية الدواء التي أتناولها، بالاضافة الى ان والدي أصيب حديثا بالشلل النصفي، فلا يستطيع المشي او الحركة، بالاضافة الى أن لدي اخت تعاني من سرعة في دقات القلب وتحتاج الى اجراء عملية.أناشد الرئيس محمود عباس ووزير الصحة الفلسطينية الدكتور جواد عواد بمساعدتي في الخروج الى مستشفى المقاصد لتلقي العلاج، مع العلم أن لدي موعد للخروج يوم 2/9/2018 ولكن دائما ما يصلني بأني تحت الفحص الامني.