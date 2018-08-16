رسميًا.. (أونروا) تُقرر فتح مدارسها في موعدها المحدد

والتركيز على مبادرات الإصلاح وتحديد مجالات الكفاءة، وفي الختام، أكد على التزام الوكالة العميق لحماية كرامة اللاجئين الفلسطينيين وخدمات (أونروا) وتفويضها المهم.

وقد دعا المفوض العام جميع الدول الأعضاء للأمم المتحدة، والتي تعهدت، ولكن لم تحول تعهداتها حتى اللحظة بالقيام بذلك في أسرع وقت ممكن، كما ودعا الدول الأخرى، والتي ما زالت تنظر في تقديم تبرعات إضافية للانضمام لهذه الجهود الرائعة وغير المسبوقة لحماية الخدمات الحيوية لـ (أونروا) والتي تقدم لمجتمع لاجئي فلسطين، والذي بات يسوده القلق.وشدد كرينبول على أن (أونروا)، من جانبها، ستتخذ إجراءات قوية ومتواصلة لتأمين الوضع المالي للوكالة والمحافظة عليه،