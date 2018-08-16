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شؤون فلسطينية

رسميًا.. (أونروا) تُقرر فتح مدارسها في موعدها المحدد

رسميًا.. (أونروا) تُقرر فتح مدارسها في موعدها المحدد
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المفوض العام لـ (أونروا) بيير كرينبول، خلال جلسة استثنائية للجنة الاستشارية لـ (أونروا) في عمان اليوم، عن بدء العام الدراسي لطلاب وطالبات (أونروا) وعددهم 526 ألفًا الانتظام بالدوام في موعده بالضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي غزة والأردن ولبنان وسوريا.

وأكد كرينبول، على أن المعلمون والطلاب، سيعودون إلى 711 مدرسة في موعدها المحدد قائلاً "لأن هذا أمر بالغ الأهمية لحماية الحق الأساسي في التعليم للفتيات والفتيان من لاجئي فلسطين، وأيضاً للأهمية الكبرى التي يوليها مجتمع لاجئي فلسطين للتعلم وتنمية المهارات". 

وأضاف بأن المدارس، ستفتح في وقتها المحدد آخذين بعين الاعتبار حقيقة أن البلدان المضيفة، قد لفتت الأنظار مراراً وتكراراً إلى المخاطر الجسيمة على الاستقرار الإقليمي إذا لم يكن هذا هو الحال.

وأكد المفوض العام أيضاً على المخاطر الجمة التي تواجهها الوكالة قائلاً: "ومع إعلاني اليوم عن فتح المدارس وبدء العام الدراسي، فأود أن أكون واضحاً بأن (أونروا) ومهما بلغ الخيال مداه لم تخرج من حالة الخطر، فمنذ كانون الثاني/ يناير 2018 تمكنت (أونروا) من تحصيل 238 مليون دولار أمريكي كتمويل إضافي، وهذا مشجع جداً. 

ولكن نحن لدينا حالياً تمويل يكفي لإدارة عمليات الوكالة فقط حتى نهاية شهر أيلول/ سبتمبر، نحن بحاجة إلى 217 مليون إضافية ليس فقط لضمان فتح مدارسنا، ولكن لضمان استمرارها متاحة حتى نهاية هذا العام، وهذا يتطلب الاستمرار بحزم في الجهود الجماعية لحشد الدعم، والتي تواصلت منذ كانون الثاني/ يناير.

وقال المفوض العام: "أود الإشادة بجميع شركائنا، الدول المضيفة والجهات المانحة، والذين ساندونا في هذه الأوقات العصيبة سواء من خلال تقديم مواعيد تحويل التبرعات المتوقعة أو من خلال تقديم تعهدات وتبرعات جديدة، تشمل هذه الإشادة الأمين العام للأمم المتحدة، والذي أبدى دعماً استثنائياً".

وتمت الدعوة لعقد الاجتماع أيضاً لبحث المقترحات حيال كيفية تأمين الموارد المطلوبة، بما في ذلك من خلال مناسبات خاصة على هامش الاجتماعات المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. 

وقد دعا المفوض العام جميع الدول الأعضاء للأمم المتحدة، والتي تعهدت، ولكن لم تحول تعهداتها حتى اللحظة بالقيام بذلك في أسرع وقت ممكن، كما ودعا الدول الأخرى، والتي ما زالت تنظر في تقديم تبرعات إضافية للانضمام لهذه الجهود الرائعة وغير المسبوقة لحماية الخدمات الحيوية لـ (أونروا) والتي تقدم لمجتمع لاجئي فلسطين، والذي بات يسوده القلق.

وشدد كرينبول على أن (أونروا)، من جانبها، ستتخذ إجراءات قوية ومتواصلة لتأمين الوضع المالي للوكالة والمحافظة عليه،
والتركيز على مبادرات الإصلاح وتحديد مجالات الكفاءة، وفي الختام، أكد على التزام الوكالة العميق لحماية كرامة اللاجئين الفلسطينيين وخدمات (أونروا) وتفويضها المهم.

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