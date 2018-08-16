بسيسو يُشارك في إطلاق فعاليات مهرجان رام الله الشعري الثاني

رام الله - دنيا الوطنانطلقت مساء أمس في المسرح البلدي، فعاليات مهرجان رام الله الشعري بنسخته الثانية، وتنظمه حتى الثامن عشر من الشهر الجاري، مؤسسة محمود درويش وبلدية رام الله، بالشراكة مع وزارة الثقافة ومؤسسات أهلية وخاصة من فلسطين وفرنسا وغيرهما.وقال وزير الثقافة د. إيهاب بسيسو في كلمته: إن لقاءنا اليوم في افتتاح مهرجان رام الله الشعري يحمل في ثناياه شكلاً من أشكال التعبير عن الهوية بمفهومها الإنساني الواسع، وحالة من حالات الانحياز للقيمة الإبداعية لقدرة الإنسان على مواجهة سياسات العزل والحصار بمزيد من الانفتاح على أسباب الحياة، لذا نجدد اليوم، وفي حضرة المجاز الشعري المشبع بتفاصيل الجمال النابع من تعدد الأمكنة والتجارب والأنماط الشعرية والإبداعية نندمج أكثر في روح فلسطين الإبداع والتعدد، فلسطين الحياة.وشدد بسيسو: إن دعم وزارة الثقافة لمهرجان رام الله الشعري يأتي في سياق دعم الحركة الثقافية الفلسطينية القادرة على انتزاع حقها في الانتشار والوصول بغايات الإبداع إلى أبعد حدود .. ولإيماننا بقوة الكلمة وتأثيرها الإبداعي، فإن دعمنا لهذا المهرجان يؤكد حرصنا على مد وتعزيز الجسور الثقافية بين فلسطين والعالم، وخلق المعنى مجدداً من الفعل والرؤية والإصرار، رغم كل العقبات التي يضعها الاحتلال أمام مسيرة الثقافة الفلسطينية.وفصّل وزير الثقافة: تلك العقبات التي تتخذ أنماطاً عدة من البشاعة، منها منع وعرقلة السفر، ومنها الحصار، ومنها إغلاق ومداهمة المؤسسات الثقافية، ومنها الاغتيال، ومنها القصف كهذا الذي حدث قبل أقل من أسبوع، وتحديداً في التاسع من آب الذي يصادف الذكرى العاشرة لرحيل الشاعر الكبير محمود درويش، حين استهدفت طائرات الاحتلال مبنى مؤسسة سعيد المسحال للثقافة والعلوم في غزة، وقبلها مبنى المكتبة الوطنية قيد الإنشاء في غزة، وقرية الحرف والفنون، وقبلهم تاريخ طويل من محاولات اغتيال الثقافة الفلسطينية والكلمة والروح التي تصنع من الماء والملح خبزاً يومياً ولا تستسلم.وأضاف بسيسو: إن مد الجسور الثقافية وتعزيز حضورها في الفعل الإبداعي الفلسطيني والدولي يقاوم منهج الإبادة والمحو، والنفي الممنهج، ويصنع بديلاً ممكناً لحياة تدرك قيمة الإنسان في أن يكون صامداً وقادراً على الحياة والانتصار لحق الإنسان في الحرية والمستقبل.وختم وزير الثقافة كلمته مخاطباً الشعراء القادمين من قارات عدة: أيها الأشقاء القادمون من مفردات الحكاية ستواصل كلماتكم فعل المقاومة في الانتصار للحياة .. أيها الأشقاء في الإنسانية والنضال ضد الاضطهاد والعنصرية مرحباً بكم في فلسطين .. مرحبا بكم في متن الرواية الفلسطينية بكل تراثها الإنساني والإبداعي القادر على صون ملامح الحياة .. إن فلسطين التي ترحب بكم اليوم ستحفظ ملامحكم وأنتم ترددون الشعر في مفردات هوائها، وستخزنه للمستقبل وهي تحتفي بالحرية، مرددة وفاءً أسماء من شاطروها الكلمة وساندوها في مسار الجلجلة نحو الخلاص الأبدي من الاستعمار.وكان رئيس بلدية رام الله موسى حديد، أشار في كلمته إلى أن هذا المهرجان يأتي في سياق "رسالة الفلسطيني الباقي على قيد الحرية، لأن الذي يستحق هذه الأرض هم أصحابها الشرعيون الذين حرثوا التراب وزرعوا الحياة، ودافعوا عنها لقرن أو يزيد بالحبر وبالدم الساحن ضد الاستعمار، لأنه على هذه الأرض الحياة لمن ناضل ضد من قتل الحياة"، معلناً عن إطلاق مهرجان رام الله الشعري الثاني.أما مايتي فاليس بليد المدير الدولي للمهرجان، فشددت على دور الشعر في مد الجسور بين الشعوب وثقافاتها، واصفاً إياه بصوت السلام والمحبة، وبأنه قادر على الوصول إلى الجميع، رافضة وصف الشعر بالفن النخبوي، مشددة على شعبويته، لافتاً إلى أهمية استمرار هذا المهرجان الذي ينتظم في مدينة سيت الفرنسية، ومدن أخرى حول العالم، في مدينة رام الله كأول مدينة تحتضن نسخة المهرجان في قارة آسيا.وفيما قدمت الفنانة الفرنسية اللبنانية رولا صفار فقرات موسيقية من أشعار درويش وابن العربي وجبران خليل جبران وغيرهم، قدم الفنانان الفلسطينيان سامر جرادات، وطارق عبوشي مقطوعتين موسيقتين مبتكرتين، قبل أن يقدم الشعراء من فلسطين والعالم قصائدهم في مجموعات، اشتملت كل واحدة على ما بين أربعة إلى خمسة شعراء من فلسطين والوطن العربي والعالم، فحضرت آسيا وأوروبا وأميركا الجنوبية بلغات عدة.