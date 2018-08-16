بعد سلسلة فضائح.. والد ميغان ماركل يتوسل لها من أجل هذا الطلب

رام الله - دنيا الوطنيبدو أن توماس والد ميغان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري، يحاول تسوية الأمور مع ابنته، بعد سلسلة التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها بحقها وتجاه العائلة المالكة.ونقلت صحيفة "صن" البريطانية عن ماركل الأب رسالة الى دوقة ساسيكس جاء فيها: "أوّد أن تصبح علاقتي بك علاقة أب بابنته كما كانت من قبل. أريد أن أنحّي الخلافات جانباً، وألتقي بك. أفتقدكِ كثيراً".وأضاف موجهاً الكلام الى هاري: "تجاوز الأمر، أنا حماك الجديد".وخفّف من تصريحاته الإعلامية السابقة، مؤكداً انه لجأ اليها بسبب عدم الرد على اتصالاته، لا بقصد الجدل.وقال: "لم يكن لديّ وسيلة اتصال بها. رقم الهاتف الذي اتصلت به لم يعد يعمل، والشخص الذي يمكن التواصل عن طريقه مع العائلة المالكة لا يرد على المكالمات، وليس هناك عنوان يمكن أن أرسل خطابًا عليه".