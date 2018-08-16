الهباش يلتقي مجلس العلماء المسلمين في أندونيسيا

المقدسات الإسلامية ويقع على الأمة الإسلامية واجب الدفاع عنها الى جانب إخوانهم الفلسطينيين وحمايتها والرباط فيها وصد العدوان المستمر عليها، مضيفاً أن واجب علماء المسلمين إعادة الوعي للأجيال القادمة تجاه قضية القدس وأهميتها، مؤكداً أن المعركة اليوم، تستهدف الوعي الإسلامي والفكري تجاه قبلة

المسلمين الأولى وثالث أقدس بقعة على وجه الأرض.



من جانبه، رحب الشيخ أنور عباس بالهباش، والوفد المرافق له، مؤكداً على دعوته بتكثيف زيارة القدس والصلاة في المسجد الأقصى المبارك والرباط فيه، مضيفاً أن واجب استنهاض الأمة الإسلامية تجاه أهمية قضية القدس يقع على العلماء والدعاة

والحكومات أيضاً.



وأكد سكرتير مجلس علماء المسلمين على وقوف جمهورية أندونيسيا التي تعد أكبر دولة إسلامية في العالم إلى جانب الحق الفلسطيني وقضيته العادلة في كل المجالات حتى ينعم الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال في ظل دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



وحضر اللقاء الى جانب الدكتور محمود الهباش سفير فلسطين لدى جمهورية أندونيسيا زهير الشن، وفضيلة القاضي جاد الجعبري، أمين عام مجلس لقضاء الشرعي، بالإضافة لعدد من أعضاء مجلس علماء المسلمين في أندونيسيا.



رام الله - دنيا الوطنالتقى الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشارالرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية اليوم، السكرتير العام لمجلس العلماء الإسلامي الأندونيسي الشيخ عبد الرحمن الجنيدي، وبحث معه آخر تطورات القضية الفلسطينية، وخاصة قضية القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك.ووضع الهباش خلال اللقاء مع الشيخ الجنيدي ومجلس علماء المسلمين في صورة تطورات الأوضاع في المدينة المقدسة في ظل الهجمة الاسرائيلية الشرسة ضد الحرم القدسي الشريف، واستمرار الانتهاكات اليومية بحق المسجد الاقصى من اقتحاماتيومية ومحاولات اليمين المتطرف في دولة الاحتلال فرض معادلات التقسيم الزماني والمكاني في الحرم وإقامة الشاعئر التلمودية فيه.وطالب الهباش خلال اللقاء كافة المسلمين في أنحاء العالم بزيارة المسجد الأقصى المبارك والرباط فيه وخاصةة علماء الأمة الذين لهم الحظوة عند العامة ولهم مكانتهم الدينية والفكرية بين عموم المسلمين من خلال تقدمهم ومبادرتهم بزيارةالقدس والمسجد الأقصى المبارك، مما يترك أثراً عظيماً في نفوس المسلمين وخاصة أبناء الشعب الفلسطيني والمقدسيين على وجه الخصوص.وأكد قاضي القضاة خلال اللقاء، على أن قضية المسجد الأقصى المبارك هي قضية المسلمين جميعا وليست قضية الفلسطينيين وحدهم، وأن الله شرفهم ليكونوا رأس الحربة في الدفاع عن