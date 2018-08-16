جامعة الأقصى تستعد لإقامة حفل تخريج الفوج الرابع والعشرين

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس جامعة الأقصى، الدكتور كمال العبد الشرافي، عن بدء الاستعدادات لإقامة حفل تخريج الفوج الرابع والعشرين، داعياً الطلبة الخريجين للمسارعة بالتسجيل في الحفل، المقرر عقده في الأول من الشهر المقبل.وأكد د. الشرافي، أن هذا الحفل، يأتي نتيجة الاستقرار الذي تشهده جامعة الأقصى، ورغبة الجامعة في إدخال الفرح والسعادة على أبنائها الخريجين وعائلاهم، تتويجاً لهم لجهدهم الذي زرعوه خلال سنوات الدراسة.وبخصوص الضيوف المتوقعين لهذا الحفل، قال د. الشرافي: "نأمل أن تكون الظروف مناسبة؛ لكي يحضر الرئيس محمود عباس، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، هنا بين أبنائه في جامعة الأقصى، لما لهذا الحضور من انعكاسات إيجابية على الجامعة، كما أن كل الضيوف الرسميين مرحب بهم، ونسأل الله أن تكون الأوضاع السياسية مواتية لحضور أعلى المستويات السياسية لهذا الحفل".وأشار د. الشرافي إلى أن الجامعة، أخذت على عاتقها إقامة الحفل وتمويله، كحقٍ للطلبة على الجامعة، منوهاً إلى ترحيب الجامعة بأي تمويل من أي جهة كانت لهذا الحفل بشرط ألا يكون هذا التمويل مشروطاً، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الجامعة ومنذ فترة التسجيل الأولى لطلبتها فإن للطلبة الجرحى والمعتقلين والأسرى المحررين، وأسر الشهداء مكانةٌ واسعةٌ من التسهيلات والإعفاءات، وهذه التسهيلات تشمل أيضاً مساعدتهم خلال حفل التخرج.وأوضح بأن هذه الخطوة من قبل الجامعة، لن تكون الأخيرة للاهتمام بهم، وأن الجامعة تعمل دوماً على مساعدة الطلبة، حتى يستطيعوا الحصول على فرص عمل لمن يريد أن يعمل، وتوفر لهم الظروف المناسبة لاستكمال دراستهم الجامعية العليا لمن يرغب في ذلك، مشيراً إلى أن الجامعة وعبر قسم الخريجين تعمل قدر استطاعتها على أن تؤمن لمن تستطيع فرصة عمل في مجالات مختلفة، وأن هذا هدف الجامعة دوماً، الذي ستعمل على مضاعفته خلال المرحلة المقبلة خدمة لأبنائها الخريجين.