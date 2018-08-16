القناة 12: غداً الجمعة هو الاختبار حول جدية حماس بالهدوء





ونقلت القناة ذاتها عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها: "إن غداً سيكون يوم الاختبار الأهم لإسرائيل، حول جدية حركة حماس في جميع الجوانب المتعلقة بوقف الأحداث والالتزام بالهدوء".





الجدير بالذكر، أن الفصائل الفلسطينية، تتواجد حالياً في جمهورية مصر العربية؛ لبحث ملف التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي.





في المقابل، أعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، أن مسيرات العودة مستمرة حتى تحقيق أهدافها.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت القناة 12 الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي، يستعد لمظاهرات غدٍ الجمعة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.