(الشاباك) منع دخول 250 شخصًا إلى إسرائيل منذ مطلع 2018

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (هآرتس): إن جهاز (الشاباك) الإسرائيلي، منع 250 شخصاً من دخول إسرائيل منذ بداية العام.ووفقاً لتقرير قناة (مكان 11)، فإن معظم الذين تم منعهم هم مسلمون، أو يمرون في مراحل الأسلمة من الدول العربية وأوروبا والولايات المتحدة، وقد تم استجوابهم من قبل الجناح العربي في الشاباك، ومنع الشاباك دخولهم عبر مطار بن غوريون، ومعبر طابا، ومعبر اللنبي، بزعم ضلوعهم في التجسس، ولم تشمل المعطيات، أولئك الذين تم احتجازهم ومن ثم السماح لهم بالدخول.وتم في الأشهر الأخيرة، احتجاز العديد من اليهود والمواطنين الإسرائيليين، واستجوابهم لدى وصولهم إلى إسرائيل، في أيار/ مايو الماضي، تم تأخير دخول الإسرائيلية تانيا روبنشتاين، التي عادت من مؤتمر في السويد.وفي حزيران/ يونيو، تم احتجاز يهوديت إيلان، وهي إسرائيلية أيضاً، قيامها بتغطية الاستعدادات لإطلاق الأسطول إلى قطاع غزة، لصالح موقع التلفزيون الاجتماعي.وفي الشهر الماضي، تم تأخير دخول ماير كوبيلو، وهو يهودي أميركي، تبرع بمئات الملايين من الدولارات للمستشفيات والمدارس في إسرائيل، بسبب العثور على كتيب فلسطيني في حقيبته، وفي نهاية الشهر، تم احتجاز موريئيل زخار روتمان.وفي الأسبوع الماضي، تم احتجاز ناشطتين يهوديتين يساريتين من الولايات المتحدة، هما أفيغايل كيرشباوم، وسيمون تسيمرمان، على معبر طابا، وقالا: إن الشابك استجوبهما حول آرائهما بنتنياهو، وفي الأسبوع الماضي، تم احتجاز وتأخير دخول الصحفي اليهودي الأمريكي بيتر باينرت.